İşsizlik aylık bazda artarak ocak ayında yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2020 işsizlik oranını açıkladı. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranından önceki aya göre ise yüzde 0,1’lik artış yaşandı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15,7 oldu.

İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI ARTARKEN İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişi, bu artışa rağmen istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 44,0 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16’sı tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI DÜŞTÜ

İşgücü 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 51,0 olarak gerçekleşti.

3 KİŞİDEN BİRİ KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

Ocak 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,9 oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,1

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalışla yüzde 14,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 48,6, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 56,5 oldu.

4 GENÇTEN BİRİ KAYIP

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalışla yüzde 24,5, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 31,0 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 41,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 155 bin kişi azalarak 4 milyon 60 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 45,3 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 101 bin kişi azalarak 28 milyon 90 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak yüzde 51,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 256 bin kişi azalarak 32 milyon 150 bin kişi olarak tahmin edildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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