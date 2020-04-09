Çöken ekonomiler ve 'yeni' arayışı: Gidişat nereye? | Doç. Dr. Murat Birdal yorumladı

Koronavirüs salgını dünya geneli ve Türkiye’de üretimden ticarete ekonomi alanında bir çöküntüye neden oldu. Çöküntünün boyutu ve salgın sonrasına dair tartışmalar yaşanıyor. “Çeşitli kesimler “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” öngörüsünde bulunuyor ancak bugün yeninin ne üzerinde şekilleneceği ve nasıl olacağına dair henüz somut tarifler de yapılamıyor. Tartışmaları İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Evrensel Yazarı Doç. Dr. Murat Birdal ile değerlendirdik. (Evrensel Web TV)

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