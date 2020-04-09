  • ANASAYFA
  • EKONOMİ Web TV Video Haberler

    • Çöken ekonomiler ve 'yeni' arayışı: Gidişat nereye? | Doç. Dr. Murat Birdal yorumladı

    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Evrensel Yazarı Doç. Dr. Murat Birdal ile koronavirüs salgınıyla yaşanan ekonomik çöküntüyü ve geleceğe dair senaryoları konuştuk.

    09 Nisan 2020 21:35
    Paylaş

    Koronavirüs salgını dünya geneli ve Türkiye’de üretimden ticarete ekonomi alanında bir çöküntüye neden oldu. Çöküntünün boyutu ve salgın sonrasına dair tartışmalar yaşanıyor. “Çeşitli kesimler “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” öngörüsünde bulunuyor ancak bugün yeninin ne üzerinde şekilleneceği ve nasıl olacağına dair henüz somut tarifler de yapılamıyor. Tartışmaları İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Evrensel Yazarı Doç. Dr. Murat Birdal ile değerlendirdik. (Evrensel Web TV)

    Dünya ekonomisi krizin eşiğinde | Koronavirüs değil kapitalist kriz!

    Dünya ekonomisi krizin eşiğinde | Koronavirüs değil kapitalist kriz!

    Koronavirüsün vurduğu dünya ekonomisi tepetaklak: En büyük darbe bağımlı ülkelere

    Koronavirüsün vurduğu dünya ekonomisi tepetaklak: En büyük darbe bağımlı ülkelere

    TMMOB'un "Sanayinin Sorunları" raporu: Koronavirüs ekonomiye ağır yük oldu

    TMMOB'un "Sanayinin Sorunları" raporu: Koronavirüs ekonomiye ağır yük oldu

    Koronavirüse karşı "Ekonomik İstikrar Kalkanı": İşçi ve emekçi zarar görecek

    Koronavirüse karşı "Ekonomik İstikrar Kalkanı": İşçi ve emekçi zarar görecek

    Koronanın ekonomi politiği

    Ahmet YAŞAROĞLU

    Koronanın ekonomi politiği

    Prof. Aziz Konukman: Koronavirüs ekonomik krizi yeni safhaya taşıdı

    Prof. Aziz Konukman: Koronavirüs ekonomik krizi yeni safhaya taşıdı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Kovid-19 tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Beka’dan ‘Tekalifi Milliye’ye gelinmesi Erdoğan’ın yeni bir zaferi mi?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Bir Virüs’ün “sınıfsal serüveni!”

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Koronavirüs kobayları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Rantçı milyonerler

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Salgın dinlemeyen İdlip

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Sağlığı korumak devletlerin yükümlülüğüdür

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Kriz uyanıkları!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çöken ekonomiler ve 'yeni' arayışı: Gidişat nereye? | Doç. Dr. Murat Birdal yorumladı
    Çöken ekonomiler ve 'yeni' arayışı: Gidişat nereye? | Doç. Dr. Murat Birdal yorumladı

    İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Evrensel Yazarı Doç. Dr. Murat Birdal ile koronavirüs salgınıyla yaşanan ekonomik çöküntüyü ve geleceğe dair senaryoları konuştuk.

    Kovid-19 tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
    Kovid-19 tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı

    Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM Genel Kurulu'nda ayrımcı infaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor
    TBMM Genel Kurulu'nda ayrımcı infaz düzenlemesi görüşmeleri sürüyor

    TBMM Genel Kurulda görüşmelerine devam edilen infaz düzenlemesine muhalefet partileri tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 42 bin 282 vaka, 908 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi
    Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 908'e yükseldi

    Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 908'e yükseldi.

    Korona günlerinde mülteciler biyolojik silah muamelesi görüyor
    Korona günlerinde mülteciler biyolojik silah muamelesi görüyor

    Humboldt Üniversitesi’nden Akademisyen Begüm Başdaş: Sığınmacılar biyolojik silah muamalesi görüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Berfin Özek, kendisine asitle saldıran fail hakkındaki şikayetini geri çekti
    Berfin Özek, kendisine asitle saldıran fail hakkındaki şikayetini geri çekti

    Casim Ozan Çeltik adlı erkek tarafından asitli saldırıya maruz bırakılan Berfin Özek, saldırgan hakkındaki şikayetini geri çekti. Özek, henüz şikayetinden vazgeçme nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

    İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum
    İskender Bayhan: Bilim Kurulu sorumluluğu fazla ama yetkisi olmayan bir kurum

    Gazeteci İskender Bayhan, Bilim Kurulunun görev ve yetkilerini, açıklanan yeni torba yasa teklifini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.

    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz
    Vestel’de işçiler tedirgin: Üretim durmadığı sürece tüm önlemler yetersiz

    Manisa OSB’deki Vestel fabrikasında çalışan bir işçi, önlem aldığını ancak ücretli izin verilmediği sürece alınan tüm önlemlerin yetersiz kalacağını dile getirdi.

    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!
    Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

    Denizli’de esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” kaygısı yaşıyor.

    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk
    Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

    Akar Tekstil'de bir işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı. Fabrikada virüs tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi.