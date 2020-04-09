09 Nisan 2020 21:29
Kovid-19 tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.
Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA
Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.
Ayrıntılar gelecek...
(AA)
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