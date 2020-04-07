06 Nisan 2020 22:19
Son Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2020 17:36

İngiltere Başbakan Johnson'da ''zatürre görülmediği'' açıklandı

Başbakanlık, Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğünü ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiğini duyurdu.

GÜNCELLENDİ
Boris Johnson

Boris Johnson  | Fotoğraf:AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi. 

    Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "(Johnson'ın) Durumu gece boyunca stabildi. Morali yerinde ve zatürre teşhisi konmadı." bilgisi verildi.

    55 yaşındaki Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğü ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiği, mekanik veya suni solunum cihazına ihtiyaç duymadığı da belirtildi.  

    DURUMU 10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ

    Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

    Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

    Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

    Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

    "YOĞUN BAKIMA ALINDI"

    İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

    Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

    Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

    NİŞANLISINDA DA VİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

    Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim" paylaşımını yapmıştı. (AA)

    Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

    Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

    Koronavirüs nedeniyle 649 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle 649 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs kaptı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs kaptı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Liverpool, ücretsiz izne çıkarma kararından geri adım attı
    SONRAKİ HABER

    İsrail'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye yükseldi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tekalifi Milliye’den koronaya karşı ‘milli’ mücadeleye!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    “Onlar bizi sevmez” Ya da Dunkerk sendromu

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlığın meşin yuvarlak ile imtihanı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir
    İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir

    İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, infaz yasasında eşitliğin sağlanması gerektiğini vurguladı, infaz yasasını oylayacak milletvekillerine çağrıda bulundu.

    Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız
    Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan yurttaşlar için maaş desteği başlatılacağını söyledi.

    İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı
    İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı
    Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı

    Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz nedeniyle meydana geldiği açıklanan patlamada, 2'sin ağır 3 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    "Ayrımcı" infaz indirimi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor
    "Ayrımcı" infaz indirimi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesine tepkiler sürüyor. Muhalefet, düşüncesini açıkladığı için tutuklu olanların da serbest bırakılmasını istiyor.

    Özgür Özel: Vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu çalışmasını beraber yapalım
    Özgür Özel: Vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu çalışmasını beraber yapalım

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP'yi kapsayıcı ve adil bir infaz düzenlemesi için muhalefet ile ortak çalışmaya çağırdı.

    Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
    Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

    İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

    CHP Milletvekili Mahir Polat, tarımsal üretimin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bakanlıkça alınan önlemlerin şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma
    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı erzak yardımına İZELMAN işçilerinden destek geldi. Kampanyaya toplam 6 bin 500 üye 120 temsilcisi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri ve talepleri açıklayarak, “Patronların kar hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak" dedi.

    İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır
    İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

    Kovid-19 pandemisi nedeniyle her gün çok sayıda yeni vaka ile karşılaşılırken İzmir Tabip Odası sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.