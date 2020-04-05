Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Arif BEKTAŞ

Londra

10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın izolasyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Johnson’ın 10 günlük süre boyunca iyileşmediği, ateşinin sürekli yükseldiği ve hastaneye kaldırılmak zorunda kalındığı belirtiliyor.

Durumunun çok acil olmadığı ve sağlık durumunun panik yapacak düzeyde olmadığı söylenen Johnson, hastaneye test yaptırmak üzere kaldırıldığı söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs kaptı