Berfin Özek, kendisine asitle saldıran fail hakkındaki şikayetini geri çekti

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019’da Casim Ozan Çeltik adlı erkek tarafından asitli saldırıya maruz bırakılan Berfin Özek, asitli saldırgan hakkındaki şikayetini geri çekti.

Berfin Özek'in Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini duyuran Avukat Mehtap Sert, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine, "Berfin hükümlü hakkındaki şikayetinden bugün vazgeçmiştir." açıklamasında bulundu.

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre, Sert açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davasının takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına da asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği verdik. Birçok kadın örgütüyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin’i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin’in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine açıkladık. Buna rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'Öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek, bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

BERFİN ÖZEK HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Berfin Özek ise henüz şikayetinden vazgeçme nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen infaz paketinde, koronavirüs nedeniyle yıl sonuna kadar “izinli sayılacak” hükümlüler arasına kapalı cezaevinde kalan “cinsel suçlar” ve “kasten öldürme” suçlarından cezaevlerinde bulunanların da yararlanacağı ortaya çıkmıştı. Mecliste görüşülmeye devam eden infaz paketi bu kapsamda çıkarsa, Özek'e saldıran Çeltik de tahliye olabilecek. (HABER MERKEZİ)

Berfin Özek davasında mahkeme asitli saldırıda 'somut delil'e ulaşamadı

Ayrımcı infaz düzenlemesine karşı Mecliste yürüyüşlü protesto

Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'ten adalet çığlığı: Ölmem mi gerekiyordu?

Berfin Özek: Bu karar, suçu işleyenlere ‘yapın, az ceza alırsınız’ demek

Kadınlar infaz düzenlemesine tepki gösteriyor