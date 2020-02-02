Berfin Özek davasında mahkeme asitli saldırıda 'somut delil'e ulaşamadı

Hamdullah KESEN

Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, “kasten öldürme saiki ile hareket ettiğine yönelik kesin ve somut bir delile ulaşılamadığı” değerlendirmesinde bulundu. İskenderun Başsavcılığı, kararı eksik buldu.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 19 yaşındaki Berfin Özek’e 15 Ocak 2019’de asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e "kasten yaralama" suçundan 12 yıl, "yanıcı madde temin etmek” suçundan 18 ay olmak üzere toplam verdiği 13 yıl 6 hapis cezalarının gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararın ardından Özek'in Avukatı Mehtap Sert, karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu.

“YARALAMA SUÇU SABİTMİŞ!”

Mahkeme heyeti, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Kurumu 5. Adli İhtisas Kurulu marifetince alınan kati raporuna binaen sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kamu davası açıldığına yer verildi. Mahkeme, yapılan asitli saldırıyı; asitli silah olarak değerlendirip, "Sanığın silah olarak kullandığı sülfürik asidi, hedef olarak katılanın hayati bölgelerine, miktar olarak öldürücü nicelikte, yöntem olarak ağız yoluyla içirmek, buhar olarak solutmak gibi katılanı hayati tehlikeye sokacak biçimlerde kullanmak sureti ile katılanı kasten öldürme saiki ile hareket ettiğine yönelik kesin ve somut bir delile ulaşılamadığı, açıklanan sebeplerle sanığın eyleminin nitelikli yaralama suçuna vücut verdiği, sanığın değişen suç vasfına nazaran 'kasten yaralama' suçunu işlediği sabit olduğundan…" kararı verdi.

“EKSİK İNCELEME SONUCU KARARI VERİLDİ”

Gerekçeli kararın ardından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmelerine de yer verildi. Savcılık, adli emanette kayıtlı gazyağı ve etil alkolün suçta kullanılan sülfürik asitle karıştırılması sonucunda mağdurun yaralanmasına veya ölümüne yol açabilecek etki ve tesirinin artmasına veya azalmasına neden olacak bir kimyasal bileşim olup olmadığına dair rapor alınmadığını kaydetti. Savcılık, "Eksik inceleme sonucu verilen İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019/200 Esas ve 2020/7 Karar sayılı ilamının sanık Casim Ozan Çeltik aleyhine istinafen kaldırılması arz olunur."

Gerekçeli karar ardından Özek'in Avukatı Mehtap Sert, karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne itirazda bulundu. (Hatay/MA)

Berfin Özek: Kadın dayanışması olmadan başaramazdım

Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verildi!