Berfin Özek: Bu karar, suçu işleyenlere ‘yapın, az ceza alırsınız’ demek

Alperen DEMİR

Hatay

İskenderun'da Berfin Özek’e asitli sıvı ile saldırarak yüzünün yanmasına ve bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan Casim Ozan Çeltik, yargılandığı davada ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ yerine ‘kasten yaralama’nın düzenlendiği maddelerden 12 yıl ve 18 ay ceza aldı. İnfaz sistemine göre 5 yıl sonra tahliye edilebilecek saldırgan, Yargıtay süreci uzun sürebileceği için kısa sürede serbest kalabilir. Kararı Evrensel'e değerlendiren Berfin Özek, “Bu suçu işleyecek olan kişilere ‘Yapın. Az ceza alacaksınız’ teşviki veriliyor” dedi.

SANIK KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLEBİLİR

Geçtiğimiz yıl Berfin Özek’e asitli sıvı ile saldıran Casim Ozan Çeltik’in yargılandığı İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ‘öldürme kastı yok’ diyerek ‘kasten yaralama’ maddelerinin düzenlendiği TCK 86 ve 87’den ayrı ayrı 12 yıl ve 18 ay ceza verdi. İnfaz ve Denetimli Serbestlik Yasası’na göre 18 aylık cezanın yatarı yok. 12 yılın infazı ise 9 yıl. 9 yılın 3 yılı kapalı cezaevinde, 2 yılı açık cezaevinde geçecek. Bu iki yıl boyunca saldırgan haftada bir cezaevinden çıkabilecek. Ayrıca 5 yılın sonunda saldırgan denetimli serbestlikle tahliye edilebilecek.

"KARAR ADİL DEĞİL"

Saldırgan Casim Ozan Çeltik’in tahliye edilmesi halinde onunla aynı yerde yaşayamayacağını ifade ederek karara tepki gösteren Berfin Özek “Çünkü her sokağa çıktığımda ‘Bana bir şey olacak mı? Aileme bir şey olacak mı?’ korkusu ile yaşamak istemiyorum” dedi. Mahkemenin verdiği kararın kadınlar için adil bir karar olmadığını ifade eden Özek, “Bu suçu işleyecek olan kişilere ‘Yapın. Az ceza alacaksınız’ dercesine teşvik ediliyor” dedi.

"KADINLAR BANA GÜÇ VERDİ"

Davanın bu noktaya kadınların takibi ile geldiğine dikkat çeken Özek, “Bu hukuk mücadelesi devam edecek. Acılarımla eş değer bir ceza almasını istiyorum. Ben ağır bir ceza almasını bekliyordum” dedi. Kadınların dayanışması olmasaydı bu halde olamayacağını ifade eden Özek “Öncelikle İskenderun Kadın Platformu, Avukatım Mehtap Sert ve diğer kadınlar iyi ki varlar. Ben ölmeyi bile düşündüm. Onlar olmasaydı gerçekten şu anda bu durumda olmazdım. Bana güç verdiler, güven verdiler, beni kendime getirdiler” diye konuştu.

"KADINLAR PES ETMEMELİ"

Önünde başka ameliyatlar da olduğunu ve tedavisinin ardından okuluna devam etmek istediğini anlatan Özek, “İleride kadınlara sahip çıkmak istiyorum. Şiddete maruz kalmış kadınlar, çocukla var. Onların yanında olmak istiyorum. Üniversiteye devam etmek istiyorum. Kadınların gücüne güç katmak istiyorum. Pes etmemeleri gerektiğini anlatmak istiyorum” dedi.

Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verildi!