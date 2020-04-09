Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir: Taslak işten çıkarmaları engellemeyecek

Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir, “İşten atmalar 3 ay yasaklanıyor” iddiasıyla paylaşılan taslağı değerlendirdi. Akdemir, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan fabrikalar olduğunu ve özellikle sendikasız işyerlerindeki işçilerin bu durumdan daha fazla etkilendiğini söyledi.

Hükümetin çalışanın menfaatine gibi sunduğu ama içeriğine bakıldığında ciddi sıkıntı yaşatacak maddelerin bulunduğu bir taslak hazırladığını ifade eden Akdemir, "Bir işçinin iş kaybından kaynaklı geçici iş göremezlik ödeneğine başvurup, 3 ay yararlanma hakkı var. Bu 3 ayda mevcut gelirinin yüzde 60’ını geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor. İşten atıldığında ise 6 ila 10 ay arası işsizlik ödeneği alıyor. Bunların kullanımı artınca, hükümet İşsizlik Sigortası Fonu’nun ciddi etkileneceğini düşünerek, fonun daha az kullanmasını sağlayacak bir taslak hazırladı. Böylece işçi işten atıldığında fondan kullanacağı 6-10 aylık hakkından mahrum kalacak, 3 ay ücretsiz izinde olacak. Karşılığında 1200 lira civarında bir para alacak. Bu da mevcut asgari ücretlinin bile hak kaybı, ortalama ücretler düşünüldüğünde yarı yarıya hak kaybı anlamına geliyor. İşçilerin işten çıkarılmasını engelleyici bir durum söz konusu değil" dedi.

Akdemir, talepleri şöyle sıraladı: "Öncelikle işten çıkarmalar yasaklansın, iş kaybı söz konusuysa kısa çalışmanın kapsamını genişleterek bu hakkın kullanımı kolaylaştırılsın. Sendikasız ve asgari ücretli çalışan işçiler de yine asgari ücret düzeyinde gelir alarak hayatını idame ettirebilmeli ve fonlar amacına uygun kullanılmalı." (HABER MERKEZİ)

İİSŞP: İşten atmalar yasaklansın ve ücretli izin uygulansın

Demokrasi için Hukukçular: İşten atma yasaklanmıyor, sadece erteleniyor

İşten atma yasaklanmıyor, ücretsiz iznin önü açılıyor, işçi 39 liraya talim edecek