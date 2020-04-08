08 Nisan 2020 10:03

Salgında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işinden oldu

25-30 Mart arasında yapılan araştırmaya göre koronavirüs salgınında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işten atıldı. Oranlar nisanda daha da yükselmiş olabilir.

İşçi servisine binen işçiler.

Servise binen işçiler | Fotoğraf: Umut Yeğin/Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA EKONOMİ
    • Paylaş

    Barem tarafından gerçekleştirilen araştırma her 10 çalışandan sadece 6’sının çalışma düzeninin değiştiğini ortaya çıkardı. "Evde kal" çağrılarının yapıldığı dönemde çalışanların yüzde 37’sinin salgından önce olduğu gibi çalışmaya devam etmesine ilişkin veri dikkat çekiyor.

    Barem tarafından 25-30 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 1007 kişi ile telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, Koronavirüs pandemisinin iş dünyası üzerindeki etkileri incelendi. Görüşülen kişilerin yüzde 37’si salgın sırasında da aynı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü, yüzde 13’ü ücretsiz izinde olduğunu, yüzde 12’si kısıtlı gün ve saatlerde çalıştığını ve yine yüzde 12’si ücretli izne çıkarıldığını belirtti. İşten çıkarılan veya şirketini kapatanların oranı ise yüzde 9. Evden çalışma çözümünü kullananların oranı ise sadece yüzde 8.

    OLUMSUZ UYGULAMALAR NİSANDA ARTABİLİR

    Araştırmanın mart ayının sonunda yapıldığı gözetildiğinde; salgının daha da yayıldığı, genel tedbirlerin arttığı, çalışanlarında vaka görülen iş yerlerinin çoğaldığı nisanda ücretsiz izin uygulamasının veya işten atmaların yoğunlaşabileceği düşünülüyor.

    Kendi işinde çalışanların yüzde 34’ü aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini, yüzde 25’i geçici olarak işine gitmediğini, yüzde 17’si ise firmasını kapattığını belirtiyor. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışanların oranı yüzde 12 iken evden çalışanların oranıysa sadece yüzde 8.

    ÖZEL SEKTÖRDE EN ÇOK UYGULANAN YÖNTEM ÜCRETSİZ İZİN

    Özel sektörde olup, çalışmayı sürdürenlerin oranı yüzde 38. Özel sektörün aldığı önlemler arasında yüzde 19 ile ücretsiz, yüzde 13 ile ücretli izin ve yüzde 11 ile kısıtlı gün ve saatlerde çalışma şekilleri görülüyor. Evden çalışanların oranı yüzde 7, bir o kadar da işten çıkarılan mevcut.

    Kamu sektöründeyse iş düzeni aynı kalanların oranı yüzde 39. Kamuda ücretli izin yüzde 27 ile diğer sektörlerden daha yaygın bir uygulama. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışanlar yüzde 15, evden çalışanlarsa yüzde 10 oranında. Ücretsiz izinli olduğunu söyleyenlerse sadece yüzde 6.

    YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI

    Gruplar arasında iş düzeni en çok değişen kesim yarı zamanlı çalışanlar. İş durumu aynı kalanların oranı yüzde 28 iken, iş bekleyenlerin oranı ise yüzde 44.

    SEKTÖR BAZINDA DURUM

    Üretim, perakende ve hizmet sektörleri ayrı ayrı incelendiğinde farklılıklar görünüyor. Salgın öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam edenlerin en yüksek oranda olduğu sektör yüzde 42 ile üretim sektörü. Bu oran hizmet sektöründe yüzde 36’ya, perakendede ise yüzde 22’ye düşüyor. Yüzde 17 ile en çok perakende sektörü kısıtlı gün ve saatlerde çalışmaya dönmüşken; bu oran hizmet sektöründe yüzde 12, üretimde ise yüzde 10. Evden çalışma oranı perakende sektöründe yüzde 13 iken, hizmette yüzde 9, üretimde ise yüzde 5’e düşüyor.

    Araştırma verilerini değerlendiren Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız; “Bu dönemde online perakende, lojistik ve sağlık gibi bazı sektörleri dışarda bırakırsak iş dünyasını çok zor günler bekliyor. Salgının başında sayılırız ve yaptığımız araştırmaya göre halihazırda 10 çalışandan 6’sının çalışma düzeni şu veya bu şekilde değişmiş. Ancak üretimin halen devam ediyor olmasıyla, toplumun dayanışmaya olan inancı ve desteğiyle bu zor günlerin aşılacağına inanıyorum” yorumunu yaptı. (HABER MERKEZİ)

    Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

    Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

    Salgından istifade işten atma, ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin başladı

    Salgından istifade işten atma, ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin başladı

    Sendikalaşan işçiye ‘virüs’ kıyımı: Hem işten atma, hem ücretsiz izin

    Sendikalaşan işçiye ‘virüs’ kıyımı: Hem işten atma, hem ücretsiz izin

    Salgın nedeniyle ücretsiz izin için işçinin rızası gerekir

    Devrim AVCI

    Salgın nedeniyle ücretsiz izin için işçinin rızası gerekir

    Bakan Berat Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

    Bakan Berat Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Arap Birliği: İsrail, salgını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Kim ödeyecek?

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Doğal gaz faturasında fiziki mesafe yok: Milyonlar evde, faturalar kapıda!

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Vazgeçilmezler: Her yerde gücü üretiyorlar, ama her yerde zincirlenmişler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Birimizin yoksulluğu hepimizin riskidir

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Salgının yükü de emekçiye

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Koronanın halleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    OBA Makarna, 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan işçilerden 4’ünü işten çıkardı
    OBA Makarna, 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan işçilerden 4’ünü işten çıkardı

    Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan OBA Makarna 12 saatlik çalışma sistemine karşı çıkan ve fabrikadaki hijyen kurallarına uyulmadığını iddia eden işçileri işten çıkardı.

    İİSŞP’den üç konfederasyona ortak mücadele çağrısı
    İİSŞP’den üç konfederasyona ortak mücadele çağrısı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, işçilerin koronavirüs ve sonrasında ortaya çıkması muhtemel olumsuz etkilere karşı korunması noktasında üç konfederasyona mücadele çağrısında bulundu.

    Bülent Falakaoğlu: Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli
    Bülent Falakaoğlu: Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli

    Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu hükümetin üretim ısrarını ve işçilerin ücretli izin talebini değerlendirdi.

    Salgında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işinden oldu
    Salgında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işinden oldu

    25-30 Mart arasında yapılan araştırmaya göre koronavirüs salgınında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işten atıldı. Oranlar nisanda daha da yükselmiş olabilir.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu
    Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu

    Trump, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini açıkladı.

    Katliam ve cinayetlerde yakınlarını kaybedenler affa tepkili: Böyle adalet olmaz!
    Katliam ve cinayetlerde yakınlarını kaybedenler affa tepkili: Böyle adalet olmaz!

    Katliamlarda, cinayetlerde yakınlarını kaybedenler infaz düzenlemesine tepkili: Affetmiyoruz. Sesimizi duyuran gazeteciler, avukatlar içeride kalacak ama katiller dışarı çıkacak! Böyle adalet olmaz!

    "Toplumsal hareketlerin salgın sonrası döneme güçlenerek gireceğini düşünüyorum"
    "Toplumsal hareketlerin salgın sonrası döneme güçlenerek gireceğini düşünüyorum"

    Akademisyen Ceren Ergenç ile Asya’dan başlayarak çeşitli ülkelerin koronavirüs salgını deneyimlerini ve bu sürece hem hükümetlerin hem de halk kesimlerinin verdiği sosyal ve siyasi yanıtları konuştuk.

    Çayda önlem alınmazsa 1 milyon kişi ekonomik tehlikede
    Çayda önlem alınmazsa 1 milyon kişi ekonomik tehlikede

    Emek Partisi Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan uyardı: Hasat dönemi yaklaşan çay için 'koronavirüs önlemi' alınmazsa bir milyon insanın geleceğini ekonomik olarak da tehlikeye sokmuş oluruz.

    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    "Aydın’ın havasını kirleten JES’ler koronavirüs pandemisinin etkisini artırır"
    "Aydın’ın havasını kirleten JES’ler koronavirüs pandemisinin etkisini artırır"

    Eski Aydın Tabip Odası Başkanı ve Aydın Çevre Mücadelesi Sözcüsü Doktor Metin Aydın hava kirliğinin ve jeotermal santrallerin (JES) koronavirüs salgınında halk sağlığı açısından etkilerini yazdı.

    İyileşmek!
    İyileşmek!

    "Oturduğu koltuktan/ makamdan kalk(a)mayan insanların ülkesiyiz."

    İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz
    İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz

    "Ne yapılması gerektiğini dün Akar Tekstil işçileri gösterdi. İşçi sınıfı onlarla ne kadar gurur duysa azdır."

    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

    CHP Milletvekili Mahir Polat, tarımsal üretimin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bakanlıkça alınan önlemlerin şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.