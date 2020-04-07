Bakan Berat Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ardından alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, koronavirüs gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatılacağını açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacaklarını söyledi. "Birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi" ifadelerini kullanan Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi.

Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız." diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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