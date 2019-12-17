Diyarbakırlı gazeteciler: Aziz Oruç’u serbest bırakın

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde gözaltında tutulan gazeteci Aziz Oruç için basın açıklaması yapan Diyarbakır’daki gazeteciler "Oruç'un gazeteciliğine tanığız, serbest bırakılmasını istiyoruz" dediler. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), TGS Diyarbakır Temsilciliği ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz'in katıldığı açıklamada iktidara karşı söz söyleyen herkesin "terörist" sayıldığı vurgulandı.

"İTİBAR SUİKASTINDAN VAZGEÇİN"

TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, gazeteci Oruç’un kamuoyuna "terörist" olarak lanse edildiğini hatırlatarak "Haysiyet cellatlığından, itibar suikastından vazgeçin. Oruç, ‘terörist’ olarak Türkiye kamuoyuna sunuldu. Aziz’in yıllardır bölgede gazetecilik yaptığının tanıklarıyız. Bu ülkede Aziz’in yaşadıkları, muhalif basının yaşadıklarının bir örneğidir. Bizler Aziz’in gazeteci olduğuna tanığız. Kendisi bugün en ağır insan hakkı ihlaliyle karşı karşıya” dedi.

"TARTIŞILMASI GEREKEN ÜLKEDEKİ DEMOKRASİDİR"

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney, iktidarın ve medyasının Oruç’un gazeteciliğini maniple etmeye çalıştığını vurgulayarak Oruç’un İran’a idam edilmesi üzerine teslim edildiğini, günlerce işkence görüp sınır dışı edildiğini, ayakları çıplak vaziyette Türkiye sınırına bırakıldığını hatırlattı.

Güney "Bu, basın özgürlüğü adına utanç verici bir tablodur. Oruç'un gazeteciliğine tanığız. Bugün iktidarın lehine haber yapan bütün gazeteciler onu çok iyi tanır. Basın ve ifade özgürlüğünün daha fazla zedelenmemesi için serbest bırakılmalıdır. Burada tartışılması gereken Aziz’in gazeteciliği değil bu ülkedeki demokrasidir” dedi.

BOLTAN: GAZETECİLİK İKTİDAR TARAFINDAN SUÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Sözcüsü Hakkı Boltan, gazeteciliğin iktidar tarafından suç sayıldığını söyleyerek "Özgür gazetecilik Türkiye’de terörizm olarak görülüyor. Bütün iktidar medyası Aziz’i hedef alıp tartışıyor. Muhalif gazete ve basın örgütleri Oruç'un gözaltına alınması karşısında sessiz kaldı. Muhalif basın ve örgütlerinin, Aziz konusunda daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"İKTİDARA KARŞI SÖZ SÖYLEYEN HERKES TERÖRİST SAYILIYOR"

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz de iktidara karşı söz söyleyen herkesin iktidar tarafından "terörist" sayıldığını belirterek “Türkiye’de sadece iktidarın hukuksuzluğunu, vahşetini alkışlayan bir basın ve bunun karşısında duran muhalif bir basın var. Basın topluma hakikati ulaştırmakla yükümlüdür. Türkiye'de iktidara karşı söz söyleyen herkes 'terörist' sayılıyor. İktidara hizmet edilmesini istiyor” dedi. “Oruç'un gazeteciliğine tanığız” diyen Aydeniz, Aziz Oruç şahsında bütün tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Aziz Oruç’un Eşi Hülya Oruç da “Aziz önce baba sonra gazetecidir. Serbest bırakılmasını istiyorum” dedi.

Baba Halil Oruç da oğlunun gazeteci olduğunu ve serbest bırakılmasını istedi.

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