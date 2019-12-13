Gazeteci Oruç’un eşi: Eşimin tek silahı kalemidir

Gözaltına alınması ardından İçişleri Bakanlığı tarafından “terörist” olarak lanse edilen Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç, “Eşimin tek silahı kalemi, kamerası ve fotoğraf makinasıdır” dedi.

Ağrı’da 11 Aralık’ta gözaltına alınan gazeteci Aziz Oruç’a, 48 saat avukat yasağı getirildi ve dosyasına gizlilik kararı konuldu. Oruç, gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından “terörist” olarak lanse edildi. Merkez medya Oruç’un gözaltına alındığına dair görüntüleri paylaşarak, “İran’dan Türkiye’ye giren terörist yakalandı” başlığıyla haberler servis etti.

“EŞİMİN MESLEĞİ GAZETECİLİKTİR”

Gazeteci olduğunu kanıtlayan sayısız imzalı haber, TV programları ve köşe yazıları bulunan Oruç, 2 çocuk babası. Eşinin “terörist” olarak gösterilmesine tepki gösteren Hülya Oruç, eşinin 7 yıllık gazeteci olduğunu hatırlatarak, “Her yerde sayısız imzalı haberi bulunmakta. Bu da onun ‘terörist’ değil, gazeteci olduğunu kanıtlayan en önemli delildir. Eşim sadece gazetecidir” dedi. Eşinin merkez medya tarafından aynı zamanda hedef gösterildiğini ifade eden Oruç, “Eşimin tek silahı kalemi, kamerası ve fotoğraf makinasıdır. Mesleği de gazeteciliktir” diye belirtti.

“BİLGİ ALAMIYORUZ, ENDİŞELİYİM”

Oruç, eşinin gözaltına alınmasına dair emniyetin kendisine bilgi vermediğini, olanları ise merkez medyadan duyduğunu belirterek, avukat yasağından dolayı hiçbir şekilde bilgi alamadıklarını dile getirdi. Oruç, “Eşim yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl bilmiyorum. Yaşadığından bile şüphe ediyorum. Eşimin durumu ile ilgili bilgi almak istiyorum. Derhal serbest bırakılmasını istiyorum” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)