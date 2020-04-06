MMK Metalurjide fabrikaya müdürler gelmiyor, sahada sadece işçiler çalışıyor

Halil İMREK

Hatay

MMK Metalurjide koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki bölüm geçici olarak kapatıldı. Ancak fabrika üç vardiya olarak üretimine devam ediyor. Salgın çıktığından beri fabrikada hiç müdür, genel müdür göremediklerini söyleyen işçiler, mühendislerin odalarında çalıştığını, evde çalışan idari personelin olduğunu, sahada sadece işçilerin olduğunu söylüyor.

Özçelik-İş Sendikasının örgütlü olduğu MMK Metalurjide daha önce kronik rahatsızlığı olan ve ileri yaşta olanlar yıllık izne gönderilmişti. İzinleri olmayan işçilerin ise borçlandırılacacağı söyleniyor. İşçiler kaygılı bir şekilde üretimi sürdürüyor. Boyama ve CSM bölümleri uzun zamandır tam çalışmıyordu, salgınla birlikte bu bölümler bir süreliğine kapatıldı. Kalan bölümler ise üç vardiya olarak üretime devam ediyor.

İKİ BÖLÜM GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

MMK’de pazartesiden itibaren önlemlerin artırılması yoluna gidildi. Buna göre fabrikadaki tüm çalışanlara kapalı poşette her gün bir adet kullanılacak şekilde toplam 5 adet maske ile bir adet gün içinde kısa sürelerde kullandıkları maskeyi muhafaza edebileceği kapalı poşet dağıtıldı. MMK sağlık birimleri, iş girişlerinde tüm çalışanların maske takmasını sağlayacak. Servis araçlarında ise tıbbi maske kullanımı mecburi hale getirildi. 6 Nisan pazartesi günü çalışacak olan personel sayısı kadar ikinci bir maske dağıtımı daha yapılacak. Turnike ve kart basma bölgesinde ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8’in üzerinde olan MMK ve daimi taşeron çalışanları MMK sağlık birimine yönlendirilecek. ISS, Karaca Yemekçilik firması ile Baştuğ Servis firmalarının çalışanları ise haftada iki gün muayene edilecek.

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