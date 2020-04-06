Sanat Ambalaj işçisi: Pazar mesaisi zorunluluğu kalksın

Sanat Ambalaj’dan bir grup işçi

Antep

Patronların işçinin sağlığını, geleceğini düşünmesi gerekirken ne yazık ki öyle olmuyor. Örneğin Melike Tekstil’in patronu sosyal medyada işçilerin yazdığı ve haklı olarak paylaşılan şeyleri yalanlayıp şikayette bulundu.

Arkadaşlar, işveren önce çalıştırdığı işçisinin sağlığını düşünsün. Yapılan paylaşımları şikayet etmeyi bıraksın. Kendilerini sorgulasın patronlar. Sanat Ambalaj’da da işçiyi resmen köle olarak görüyorlar. Sizlerin de ailesi çocuğu var. Vicdan meselesi tabii.

Sanat Ambalaj’da öncelikle pazar mesaisi zorunluluğu kalksın. Bir diğer şey işe gitmediğin takdirde 2-3 gününü fazladan kesmesinler. Bu her işyeri için geçerli. İş Kanunu’nda yasaktır.

Maaşlar ve avanslar gününde verilsin. Aksamasın. Bir de Sanat Ambalaj, bizlere ‘Siz kendi arabanızla gelin. Size yakıt parasını verelim’ dedi. Bu da kural dışı harekettir. Bunlar düzene binmediği takdirde yorumlar, paylaşımlar gereken her şey devam edecek. Bunları yalanlayanlara da şunu söylüyorum: Yalansa bizzat işyerini denetime alsınlar. İşçiye çekinmeden cevap vermek şartıyla sorsunlar. Maaşı da, mesaiyi de, avansı da denetlemeye alsınlar. O zaman açığa çıkar her şey.

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