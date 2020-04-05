05 Nisan 2020 11:57

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Nemak fabrikası

Fotoğraf: Google streetview

Dilek OMAKLILAR
İzmir

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Nemak döküm fabrikasında Ali Kurtuluş isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşçiler bir başka arkadaşlarının da yoğun bakımda olduğu bilgisini verdi.

Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikanın bir süre önce kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Gazetemize konuşan bir işçi, pozitif vaka çıkması üzerine üretimin bir hafta durduğunu, yeni vaka iddiaları üzerine bu sürenin uzadığını ölüm olayından sonra üretimin tamamen durduğunu söyledi. İddialara ilişkin aradığımız Nemak fabrikasından hiçbir yetkiliye ve Türk Metal İzmir Şube yöneticilerine ise çabalarımıza rağmen ulaşamadık. Öte yandan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) sosyal medya hesabından Ali Kurtuluş isimli işçi için paylaşımda bulundu.

İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ TEK SEÇENEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü Başkanı Zöhre Dalkıran, hükümetin “evde kal” kampanyası başlattığını ancak işçi ve emekçilerin büyük çoğunluğunun çalışmaya zorlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “her koşulda üretim devam edecek” açıklamasını hatırlatan Dalkıran, Çiğli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların büyük çoğunluğunun da işçilerin hayatları hiçe sayılarak çalıştırıldığını ifade etti. En son bir işçinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Dalkıran, “Birkaç fabrikada da pozitif vakaların olduğunu biliyoruz. İşyerlerinde birkaç noktaya dezenfektan koyma, kimisinde maske verme dışında hiçbir önlem alınmadan çalışmaya zorlanıyor işçiler. Oysa işyerlerinde alınacak tedbirler sadece işçilerin değil tüm toplumun sağlığını ilgilendiriyor. Siyasi iktidarın işverenlere sunduğu teşviklerin karşısında işçilere vaat ettiği tek şey, ölümüne çalışmak. Siyasi iktidarın bu tutumu karşısında işçilerin sağlıklarını, yaşam haklarını önceleyerek çalışmaktan kaçınma hakkı dahil tüm haklarını kullanmak için örgütlenmesi tek seçenek” diye konuştu.

Öte yandan Nemak, işçilere yaptığı açıklamayla 1 Nisan tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıkladı.

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Reklam
EGE HABERLERİ
Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı.

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili Eğitim Sen Aydın Şubesi açıklama yaptı.

CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

CHP’li Süleyman Bülbül BİK’ten reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasına tepki göstererek, “Mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır” dedi.

Aile sağlık merkezinde hemşireye saldıran kişi ifade sonrası serbest bırakıldı

Aile sağlık merkezinde hemşireye saldıran kişi ifade sonrası serbest bırakıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki, aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, hemşire Aslı Kavuklu’yu darbedip, hakaretler yağdırdı. Merkezin camlarını kıran D.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan görevden alındı

PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan görevden alındı

CHP'li Karaca, CHP’ye yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunan PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan hakkında suç duyurusunda bulunacak. Rektör Hüseyin Bağ ise Aslan'ı görevden aldığını duyurdu.

Biliyoruz ki sokak hayvanlarının hepimize ihtiyacı var

Biliyoruz ki sokak hayvanlarının hepimize ihtiyacı var

Ne yazık ki Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı gösterilmediği gibi onlarca hayvan, insanlar tarafından çeşitli işkencelere maruz kalıyor.

Menderes Tekstil kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

Menderes Tekstil kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

Denizli'de üretim yapan Menderes Tekstil fabrikası kısa süreli çalışma ödeneğinden yararlanarak üretimi sürdürecek.

Muğla'da orman katliamına karşı ağaçlara gövdelerini siper ettiler

Muğla'da orman katliamına karşı ağaçlara gövdelerini siper ettiler

Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık Mahallesi'nde bulunan 30 hektarlık orman alanında odun elde etmek için ağaç kesimine başlandı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ve yurttaşlar kesime engel oldu.

İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma

İzmir Düşünce Topluluğu: Tek elden yönetim değil dayanışma

İDT ülkede salgın nedeni ile içinden geçilen bu zor süreçte, iktidarın toplumu iradesizleştirme ve kutuplaştırma çabalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak yazılı açıklama yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.