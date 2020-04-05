Dilek OMAKLILAR

İzmir

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Nemak döküm fabrikasında Ali Kurtuluş isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşçiler bir başka arkadaşlarının da yoğun bakımda olduğu bilgisini verdi.

Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikanın bir süre önce kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Gazetemize konuşan bir işçi, pozitif vaka çıkması üzerine üretimin bir hafta durduğunu, yeni vaka iddiaları üzerine bu sürenin uzadığını ölüm olayından sonra üretimin tamamen durduğunu söyledi. İddialara ilişkin aradığımız Nemak fabrikasından hiçbir yetkiliye ve Türk Metal İzmir Şube yöneticilerine ise çabalarımıza rağmen ulaşamadık. Öte yandan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) sosyal medya hesabından Ali Kurtuluş isimli işçi için paylaşımda bulundu.

İŞÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİ TEK SEÇENEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü Başkanı Zöhre Dalkıran, hükümetin “evde kal” kampanyası başlattığını ancak işçi ve emekçilerin büyük çoğunluğunun çalışmaya zorlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “her koşulda üretim devam edecek” açıklamasını hatırlatan Dalkıran, Çiğli Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların büyük çoğunluğunun da işçilerin hayatları hiçe sayılarak çalıştırıldığını ifade etti. En son bir işçinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydeden Dalkıran, “Birkaç fabrikada da pozitif vakaların olduğunu biliyoruz. İşyerlerinde birkaç noktaya dezenfektan koyma, kimisinde maske verme dışında hiçbir önlem alınmadan çalışmaya zorlanıyor işçiler. Oysa işyerlerinde alınacak tedbirler sadece işçilerin değil tüm toplumun sağlığını ilgilendiriyor. Siyasi iktidarın işverenlere sunduğu teşviklerin karşısında işçilere vaat ettiği tek şey, ölümüne çalışmak. Siyasi iktidarın bu tutumu karşısında işçilerin sağlıklarını, yaşam haklarını önceleyerek çalışmaktan kaçınma hakkı dahil tüm haklarını kullanmak için örgütlenmesi tek seçenek” diye konuştu.

Öte yandan Nemak, işçilere yaptığı açıklamayla 1 Nisan tarihi itibariyle kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıkladı.

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Türkiye'de koronavirüs: 501 ölüm, 23 bin 934 vaka | Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)