06 Nisan 2020 04:05

Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yanıt: Denetimler anlatıldığı gibi değil

Antep'te işçiler denetimlerin Belediye Başkanı Fatma Şahin'in anlattığı gibi olmadığını anlattı: Servisimizi şimdiye kadar sadece bir kez durdurdular, anlattıkları gibi sürekli denetim yapılmıyor.

Fatma Şahin Aile Sağlığı Merkezi önünde

Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA BÖLGE
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    Deniz KAR
    Antep

    Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Mart’ta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda belediyenin OSB’de çalışan işçilere, bölgeye girerken ateş ölçümü yaptığını, servisleri denetlediğini ve maske dağıtımına başladığını söyledi. İşçiler denetimlerin anlatıldığı gibi olmadığını ve aradan günler geçmesine rağmen maske dağıtımı yapılmadığını aktardı. Toplu taşımaya ve marketlere maskesiz girişlerin de yasaklanmasıyla birlikte işçiler için maskeye ulaşmak, büyük bir sorun haline geldi. 

    "KUYRUK OLUŞMASIN DİYE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILMIYOR"

    Bulgur fabrikasında çalışan ve maske dağıtımına denk gelmediğini söyleyen bir işçi, işyerindeki pozisyonundan kaynaklı gün içinde sanayi bölgesine sürekli giriş çıkış yaptığını fakat aktarıldığı gibi maske dağıtımı olmadığını belirtti. Çalıştığı fabrikada servis sayısının artırıldığını söyleyen işçi, 14 kişilik servislere 7 kişi binmeye başladıklarını belirtti. OSB’nin giriş çıkışlarında uygulanan denetimlerin de arada bir gerçekleştirildiğini dile getiren işçi “OSB’nin girişinde kuyruk oluşmasın diye kontrol gelişigüzel yapılıyor. Yine kuyruk oluşmaması için işçi servislerinde ateş ölçümü uygulaması yapılmıyor” dedi. 

    "SERVİSİMİZ SADECE BİR KEZ DURDURULDU"

    Bir kuru yemiş fabrikasında çalışan bir işçi de maske dağıtımına denk gelmediğini fakat sanayi bölgesine girerken araçların dezenfekte edildiğini aktardı. Ardından konuştuğumuz Tekstil işçisi bir kadın, ne maske dağıtımının ne de dezenfekte uygulamasının olduğunu belirtti. Çalıştığı işyerinin servisinin uyarı almasının ardından tekli oturma sistemine geçildiğini aktaran kadın işçi, “Zabıtalar tekli oturma sistemine geçmiş miyiz diye durdurdu. Sonra ateş ölçümü yapıldı. Servisimizi şimdiye kadar sadece bir kez durdurdular, anlattıkları gibi sürekli denetim yapılmıyor. Durdurduklarında da ne maske dağıtımı ne de dezenfekte uygulaması yapıldı” diye konuştu. 

    "MASKE ALACAK PARAMIZ YOK"

    Alınan yasak kararıyla birlikte marketlere ve toplu taşıma araçlarına da maskesiz giremeyeceklerini hatırlatan işçi “Bir maske 5 lira olmuş. Onun da en fazla 2 saat kullanılmasını söylüyorlar. Dört kez dışarı çıksak 20 lira yapıyor. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Eczanelerin camına ‘Eldiven ve maske bulunmamaktadır’ yazısı asmışlar. Gidip marketten maske alacak paramız yok” dedi. 

    "İŞYERİNDEN ÇALIP EVE GÖTÜRÜYORUZ"

    Başka bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi de ne maske dağıtımına ne de servis denetimine denk geldiklerini söyledi. Fabrikalarındaki sağlık personelinin, işçilerin ateşini günlük ölçtüğünü fakat belediyenin böyle bir uygulamasının olmadığını vurguladı. Marketlere ve toplu taşıma araçlarına maske takmadan girilemeyeceği konusuna da değinen işçi, eskiden kutusu 17 lira olan maskenin şimdi 150-200 liraya çıktığını söyledi. Normalde maske ve eldiveni devletin karşılaması gerektiğini vurgulayan işçi, “İşyerinden çalıp eve götürüyoruz mecburen. Patron görse hemen cezamızı keser, tazminatsız şekilde çıkışımızı verir ama yapacak bir şey yok. Nasıl alalım 150 liralık maskeyi” diye konuştu.

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