04 Nisan 2020 04:16

Test sonucu negatif, ölüm raporunda bulaşıcı hastalık!

Antep’te test sonucu ‘negatif’ çıkmasına rağmen bir süre sonra yaşamını yitiren İsmet Zer’in ölüm raporuna bulaşıcı hastalık yazıldı.

Koruma kıyafetleri ile cenaze taşıyanlar

Fotoğraf: Cihan Aksu

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    Umut YEĞİN
    Antep

    Antep’te koronavirüs şüphesi ile tedavi altına alınan İsmet Zer’in, test sonucu ‘negatif’ çıkmasına rağmen bir süre sonra yaşamını yitirdi. Zer’in ölüm belgesinde ise ölüm şekline “Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)” yazıldı.  Zer’in yeğeni Cihan Aksu, dayısı defnedilirken uzaktan çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştıktan sonra işten çıkarıldı. Aile ise bu süreçte testlerin bozuk olduğunu ve yanlış bilgilendirildiklerini söylüyor.

    "HASTANE TEDAVİYİ ÜSTLENMEK İSTEMEDİ"

    İsmet Zer’in kardeşi Asım Zer, yüksek ateş, kusma gibi belirtiler ile Antep’te bulunan bir özel hastaneye gittiklerini ve hastanenin koronavirüs tanısı koyduktan sonra tedaviyi üstlenmek istemediğini belirterek, “Abim İstanbul Cerahpaşa’dan kalkıp buraya geliyor. Burada özel bir hastaneye gidiyor. Hastane, önce kabul ediyor. Ama daha sonra koronavirüs tanısını koyunca istemiyorlar. Hastaneden çıkarmak istediler. ‘Devlet hastanesine gidin’ dediler. Ben de bu duruma itiraz edip Sağlık Bakanlığına şikayet ettim. Sonra hastane müdürünü falan sağlık müdürlüğüne çağırmışlar ve tedaviye devam etme kararı aldılar” dedi. 

    "DOKTOR TEST SONUCUNA GÜVENMEDİ"

    Hastanenin Covid-19 testinin sonucuna güvenmediğini ve bu vakadan rahatsızlık duyduğunu belirten Zer, “İlaç temin etmede sıkıntılar yaşadık. Bizimle dalga geçer gibi ‘İlacı siz bulun’ dediler. Bakanlıkla da kendim bizzat Ankara’da görüştüm. ‘Onların temin etmesi gerekiyor’ dediler. En son ölüm gerçekleşti ve raporda ölüm nedenine ‘Salgın Hastalık - Doğal Ölüm’ yazıyorlar. Covid yazmıyor ama. Covid testi negatif çıktı. Ama testler negatif çıksa bile doktorun söyledikleri ‘Görüntü pozitif. Halsizlik, kusma, yüksek ateş, mide bulantısı dört belirgin belirti hastada mevcut’ sözleri vardı. Fakat testler bozuk olduğu için negatif çıkabiliyor. Doktorun kendisi de söyledi bunu zaten. Zaten defin işlemleri sırasında da koronavirüse uygulanan prosedür uygulandı” diye konuştu. Bu süreçte devletin bir yurttaşına yaptığı tüm işlemlerde sorunlar yaşadıklarını belirten Zer, “Hastane ile sorun yaşadık bu süreçte. Sonrasında biraz geri adım atar gibi oldular ama asıl ilaca ulaşmada sıkıntı yaşadık. Testlerde sıkıntı yaşadık. Bilgilendirme konusunda sıkıntı var” dedi. 

    YAKINLARINA ‘YOĞUN BAKIMDA YER YOK’ DENİLDİ

    Abisi ile teması olan yakınlarının da şu an tedirgin olduklarını belirten Zer, “Şu an ailemizden bu sebepten dolayı şüphelendiğimiz hastalar var. Yakın mesafede olduklarını irtibat halinde olduklarını söylememize rağmen hastanede yoğun bakımda yer olmadığını belirtip geri gönderdiler”dedi. 

    CENAZENİN DEFİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞINCA İŞTEN ÇIKARILDI

    Dayısı İsmet Zer defnedilirken salgın nedeniyle kimsenin cenazeye yaklaştırılmadığını ve koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından defin işleminin yapıldığını belirten Cihan Aksu, “SANKO’nun taşeronu Irmak Beton’da çalışıyordum. Cenazenin uzaktan çektiğim bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığım için işten çıkarıldım. Fotoğrafı çok uzaktan çekmiştim” dedi. İşten atılma gerekçesinin haksız olduğunu ve kendisine Covid-19 testi dahi yapılmadan işine son verildiğini belirten Aksu, “Benim dayımla hiçbir temasım olmadı. Zaten şüphe duyduğumuz için yaklaşmıyorduk. Yapılan testler negatif çıksa da doktor koronavirüsden şüphelendiği için bırakmıyordu dayımı. ‘Testler bozuk olabilir’ diyordu. Bana şu an işyeri ‘Görüşmeye bile gelme’ diyor. Bana test yapılmadı. Zaten ben hiç dayımın yakınında bulunmadım ve hiçbir belirti ve şikayetim de yok. Haksız yere işten çıkarıldım ve maddi manevi haklarımı alabilmek için uğraşacağım” diye konuştu. 

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