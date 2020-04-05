Dev Yapı-İş: İkitelli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. Böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 574'e yükseldi. Ayrıca vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.