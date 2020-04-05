Dev Yapı-İş: İkitelli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi yaşamını yitirdi
Dev Yapı-İş Sendikası, İkitelli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçinin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/EVRENSEL
DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası, İkitelli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçinin, yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Dev Yapı-İş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Rönesans Holdingin yapımını üstlendiği İkitelli (Başakşehir) Şehir Hastanesi inşaatında çalışan bir işçi 12. kattan şaft boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
April 5, 2020
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesinin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını açıklamıştı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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