Koronavirüs salgını nedeniyle inşaat işçileri için dayanışma kampanyası başlatıldı

İnşaat İşçileri Sendikası, koronavirüs nedeniyle işten çıkarılan işçilerle dayanışma amacıyla "dayanışma yaşatır" adıyla bir kampanya başlattı.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerinden olan inşaat işçileri için "Dayanışma yaşatır" adıyla yardım kampanyası başlattı. Sendika kampanyayı yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, "Zor günlerden geçiyoruz. Zaten zar zor geçinebilen on binlerce inşaat işçisi arkadaşımız koronavirüs salgını bahanesiyle işten atılarak açlığa mahkum edildi. Böylesi zor günlerde birbirimize uzattığımız dost elinin sıcaklığını hissetmek biz işçi ve emekçiler açısından yaşamsal önemdedir. Bu kültür gereği İnşaat İşçileri Sendikası olarak, işten atılarak kendi kaderlerine terk edilen ve gerçekten zor durumda olan inşaat işçisi arkadaşlarımıza bir nebze de olsa yardım edebilmek amacıyla ‘Dayanışma Yaşatır’ adındaki yardım kampanyasının startını veriyoruz" denildi. Yardım kampanyası çerçevesinde sendikaya ulaşan tüm desteklerin ulaştığı noktaların isim verilmeden internet sitesi üzerinden kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağının belirtildiği açıklamada, "Bu zor günlerde daha da zor durumda olan arkadaşlarımız için tüm işçi ve emekçileri destek ve dayanışmaya davet ediyoruz" çağrısı yapıldı.

(Ankara/MA)

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