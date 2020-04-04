İnşaat işçileri koronavirüs nedeniyle memleketlerine dönemiyor

Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı getirilen seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da yüzlerce inşaat işçisi memleketlerine dönemiyor.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamasından dolayı inşaat işçileri memleketlerine dönemiyor. İstanbul'da salgın sonrası işten çıkarılan ya da ücretli izne gönderilen yüzlerce inşaat işçisi, izin belgesi almak için gittiği valiliklerden elleri boş dönüyor. Şantiye kamplarından da çıkarılan işçilerin kimi akrabalarının yanında kalırken, tanıdığı kimse olmayan yüzlerce işçi ise otellerde kalıyor.

BİLETİ İPTAL OLDU

Bu işçilerden Hayrettin Yakanlar, işten çıkarıldığı 22 Mart tarihinden beri memleketi Van’da gitmeye çalışıyor. İşten çıkarıldığı tarihte parası ödenmeyen Yakanlar, bu nedenle biletini 3 gün sonra alabildi. Biletini aldığı tarihten önce bakanlığın seyahat kısıtlamasına gittiğini belirten Yakanlar, bileti iptal olduğu için Van’a gidemediğini söyledi. Günlerdir İstanbul’da mahsur kaldığını söyleyen Yakanlar, ilk üç gün arkadaşında kaldıktan sonra şimdi bir otele yerleşmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"PARAM BİTİNCE NEREDE KALACAĞIM?"

Seyahat izin belgesi almak için Valiliğe gittiğini belirten Yakanlar, oradaki görevlinin kendisini ciddiye almadığını ve “İstersen traktörle git” dediğini söyledi. Seyahat kısıtlamasının daha ne kadar süreceğinin belli olmadığını aktaran Yakanlar, “İzin almak için önceden bilet almak gerekiyor. Ama her yerdeki uçuşlar iptal olmuş. Nisan'ın 10-12’si gibi bilet var. O zamana kadar 10-12 gün var. Bir akrabam olsa idare ederdim. Ama İstanbul’da kimsem yok. Param da bitince nerede kalacağım bilmiyorum. Sorunun çözülmesi için yardım bekliyorum” dedi. (İstanbul/MA)

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