Kanun teklifi: Kovid-19 salgını boyunca asgari ücretten vergi alınmasın

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı açıklanan destek paketlerinin yetersizliğini vurgulayan CHP Milletvekili Süleyman Girgin, salgın süresince asgari ücretten gelir vergisi alınmaması konusunda kanun teklifi verdi.

Girgin kanun teklifinde; 2020 yılı için asgari ücret ve civarında ücret alan kesimin gelir vergisinden muaf olmasını sağlayacak ve gelir vergisini yüksek gelir sahibi kesimlere yayacak şekilde vergi oranları yeniden düzenlendi. Teklifte, yıllık geliri 40 bini geçmeyen ücretlilerin gelir vergisi vermemesi, yıllık geliri 80 bine kadar olan ücretlilerin ise yüzde 15 oranında vergi vermesi öngörüldü.

EL AÇMAYIN, EL UZATIN!

Türkiye’de kamu kaynaklarının Hazine garantili ihalelerde bir avuç sermaye grubuna peşkeş çekildiğini ifade eden Girgin, "Yoksul vatandaştan, asgari ücretliden en yüksek vergilerini toplayacaksınız, sonra bu paraları yandaş şirketlere, yandaş medyaya ve vakıflara kamu bankaları aracılığıyla vereceksiniz. Bu da yetmeyecek, 40 milyarlık kefen parasını da bütçeye aktaracaksınız… Her yıl yazlık ve kışlık saraylarda lükse şatafata harcanan paranın haddi hesabı yokken, vatandaş yanında sosyal devletin 's'sini bulamadığı için intihar etme noktasına geliyor” dedi.

Girgin, devletin el açan değil, el uzatan olması gerektiğini söyledi. Girgin, bağış politikasını şu sözlerle eleştirdi:

"Deprem olsa bağış, kriz olsa bağış, maden çökse bağış, salgın olsa bağış, darbe olsa bağış… Bu bağışlar halkımıza ulaşmıyor. İktidarın bağış karnesine bakalım: Van depreminde toplanan deprem paraları nerede dedik? Yol yaptık, dediler. 15 Temmuz şehitleri için toplanan bağışlar nerede dedik? Vakıf kurduk oraya aktardık, dediler. Vakıf heykel yapıyor, anıt yapıyor, paralar şehit ailelerine ulaşmıyor.”

İktidarın elinin sadece bağış politikasıyla değil vergi politikasıyla da yoksulun cebinden hiç çıkmadığını vurgulayan Girgin, “Hiç olmazsa koronavirüs salgını süresince asgari ücretliden gelir vergisi alınmamalıdır” dedi.

SERMAYEYE VERGİ AFFI, BORÇ AFFI…

“Bağışları vergiden düşeceğinize, yoksulun sırtındaki vergi yükünü hafifletin" çağrısı yapan Girgin, vatandaşın kazancınıın yaklaşık yüzde 60’tan fazlasını devlete vergi olarak geri verdiğini hatırlattı.

Girgin şöyle devam etti:

"Bunun karşılığında vatandaş eğitime sağlığa ücretsiz ulaşabiliyor mu? Hayır! Ne yapılıyor? Büyük sermaye gruplarına vergi affı, borç affı… Yandaş müteahhitlerin borçlarını affedenler, asgari ücretle geçinenlerin, emeklilerin, günlük gelirle geçinenlerin de borçlarını silsinler madem… Ama mümkün değil çünkü AKP, yoksuldan alıp sermayeye vermenin partisidir."

SARAYDA OTURUP KİRADA OTURANDAN BAĞIŞ İSTEMEK

"Yapılması gereken şudur: Beştepedeki Sarayı hastaneye çevirin, Marmaris’teki 400 milyonluk yazlık sarayı durdurun, 80 milyonluk Mercedes makam araçlarını satın. Sarayda oturup, kirada oturandan bağış isteyeceğinize, 'Kira paran devletten, sen sağlığını düşün' deyin. 15 milyon aileye 3 ay asgari ücret verin, 3 aylığına ücretli izin yazası çıkartın. Asgari ücretliden yıl sonuna kadar vergi almayın."

EVDE KAL AMA AÇ KALMA!

"Vatandaşlara evde kal derken çalışmadığı zaman aç kalacağını, borcunu ödeyemeyeceğini, evinin, işyerinin kirasını ödeyemeyeceğini ve elektriğini, doğalgazını da nasıl ödeyeceğini düşünmek gerek. Bunun için ülkeyi yönetiyorsunuz."

"KANUN TEKLİFİMİZİ VERDİK"

"Ücretliler toplam gelir vergisinin yüzde 65’ini karşılarken, milli gelir payları yüzde 21,2’dir. Dolayısıyla, ücret geliri sahipleri milli gelir paylarının üç katından fazla bir gelir vergisi baskısı altındadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi katmerlendiren koroavirüs salgını nedeniyle, mevcut gelir vergisi uygulamasının adaletsizliği yoksul kesimler için daha yakıcı olmaktadır. Salgın sürecinin yıkıcı ekonomik, sosyal etkilerini telafi etme adına açıklanan önlem paketinden, ne yazık ki bu süreçten toplumun emeği ile geçinen kesimlerine, emekçilere doğrudan dokunan, nefes aldırıcı bir düzenleme çıkmamıştır.

Bu kanun teklifiyle, gelir vergisini düzenleyen mevcut tablo; 2020 yılı için asgari ücret ve civarında ücret alan kesimin gelir vergisinden muaf olmasını sağlayacak şekilde ve gelir vergisini yüksek gelir sahibi kesimlere yayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Emeği ile geçinen kesimleri korumak adına, ücretliler ve diğer gelir sahipleri için farklı tarife teklif edilmiştir." (EKONOMİ SERVİSİ)

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