Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile asgari ücret ile çalışan vatandaşlardan kesilen gelir vergisinin kaldırılması için ilgili bakanlık tarafından başlatılmış bir çalışma bulunup bulunmadığını sordu.

“Aylık brüt maaşı 2 bin 943 lira olan bir asgari ücretli, 618.30 lirası kaynağında kesilen vergi ve SGK primi, 354,13 lira da dolaylı vergi olmak üzere ayda 972,43 lira vergi ödeyeceğine dair haberler basına yansımıştır. Yıllık 35 bin 36 liralık brüt gelirinin yüzde 33'ü, bir başka ifadeyle 11 bin 669 lirası vergiye gideceği de yine basına yansıyan haberler arasındadır” ifadelerine yer verilen önerge de şu sorulara yanıt istendi: