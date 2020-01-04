04 Ocak 2020 13:46
Asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin hükümetin bir çalışması var mı?
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtlaması istemiyle asgari ücrete ilişkin soru önergesi verdi.
Fotoğraf: Evrensel
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesi ile asgari ücret ile çalışan vatandaşlardan kesilen gelir vergisinin kaldırılması için ilgili bakanlık tarafından başlatılmış bir çalışma bulunup bulunmadığını sordu.
“Aylık brüt maaşı 2 bin 943 lira olan bir asgari ücretli, 618.30 lirası kaynağında kesilen vergi ve SGK primi, 354,13 lira da dolaylı vergi olmak üzere ayda 972,43 lira vergi ödeyeceğine dair haberler basına yansımıştır. Yıllık 35 bin 36 liralık brüt gelirinin yüzde 33'ü, bir başka ifadeyle 11 bin 669 lirası vergiye gideceği de yine basına yansıyan haberler arasındadır” ifadelerine yer verilen önerge de şu sorulara yanıt istendi:
- Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dikkate alınmazsa vergilerin brüt maaşa oranının yüzde 40'ı bulduğu iddiası doğru mudur?
- Asgari ücretten ne kadar vergi alınmaktadır? Bahse konu vergilerin türlerine göre dağılımı nasıldır?
- 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle kaç vatandaşımız asgari ücret ile çalışmaktadır?
- 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle asgari ücretlilerden alınan vergiler ile ne kadar gelir elde edilmektedir?
- Asgari ücret ile çalışan vatandaşlardan kesilen gelir vergisinin kaldırılması için ilgili Bakanlık tarafından başlatılmış bir çalışma bulunmakta mıdır?
- Asgari ücret ile çalışan vatandaşlardan kesilen damga vergisinin kaldırılması için ilgili Bakanlık tarafından başlatılmış bir çalışma bulunmakta mıdır?
- Vergilemede adaletin sağlanabilmesi için ilgili Bakanlıkça başlatılmış bir çalışma bulunmakta mıdır? (Ankara/EVRENSEL)