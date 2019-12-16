HDP'den kanun teklifi: Asgari ücret vergi dışı bırakılsın, grev hakkı tanınsın

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, verdiği kanun değişikliği teklifleriyle asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını ve müzakere sürecinde işçilere grev de dahil olmak üzere toplu eylem hakkı tanınmasını istedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, asgari ücretin, işçinin ailesi ile birlikte gıda, konut, giyim, sağlık, eğitim, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin işsizlik ödeneğinden emekli maaşlarına, SGK primlerinden evde bakım ücretine kadar doğrudan ve dolaylı olarak birçok kişiyi ve alanı etkilediğini belirten Pekgözegü, resmi olarak yüzde 22 görünen kurumlar vergisi ödeyen firma sayısının da çok az olduğuna dikkat çekti.

Pekgözegü, “Hemen hemen tüm sermaye kazançları istisna kapsamına alınmış durumdadır. Sermaye yanlısı ekonomik ve mali programın etkisiyle sermayeye öyle büyük muafiyetler ve istisnalar tanınmıştır ki gerçekte devletin topladığı kurumlar vergisi hiç mertebesine düşmüştür. Onlara tanınan bu özgürlük emekçilere tanınmamıştır. Emekçiler, ücretlerini ve maaşlarını ellerine aldıklarında zaten vergilerini ödemiş bir şekilde almaktadırlar. Emekçiler harcama yaptıklarında, bu harcamaları bilançosunda gider olarak gösterebilecekleri bir şirkete ya da firmaya sahip olmadıkları için, dolaylı vergileri zorla ödemektedirler. Kimse onlara muafiyet ve istisna tanımamıştır” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının yanı sıra, asgari ücretin müzakere sürecinde de emekçilerin haklarını savunabilmelerinin önünün açılması gerektiğini dile getiren Pekgözegü şunları söyledi:

“Asgari ücret belirlenmesinde çalışanların, emekçilerin müzakere sürecine doğrudan katılımını ve temsilini desteklemek üzere grev ve toplu pazarlık hakkı tanınmalıdır. Böylece toplu pazarlık sonucu anlaşma sağlanmaması halinde etkili itiraz hakkı kullanılabilecektir. Dolayısıyla, asgari ücret belirleme koşulları iyileştirilmeli, müzakere süreci işçileri, emekçileri doğrudan kapsamalı, grev de dahil olmak üzere işçilere toplu eylem hakkı tanınmalıdır.”

Pekgözegü bu taleplerle 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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