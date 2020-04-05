Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

"20 YAŞ ALTI İŞÇİLERE MUAFİYET EŞİTLİĞE AYKIRI, GELİR DESTEĞİ SAĞLANMALI"

Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Aykut Çelik, “20 yaş altı işe gitmeyen insanı koruyorsun, ‘Dışarı çıkma tehlike var’ diyorsun ama ‘Çalışan için koronavirüs konusunda tehlike yok’ mu diyorsun? Bu açıkça ekonomi durmasın, üretim devam etsin demek. Bu doğru bir şey değil. Eşitliğe aykırı. Vaka sayıları da hasta sayıları da artıyor. Böyle giderse daha da artacak. Biz tam bir karantina uygulaması gerektiğini söylüyoruz. Bu durumda mağdur olacak, ücretli ya da kayıt dışı çalışanlara devlet tarafından diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi gelir desteği sağlanması gerekiyor” dedi.