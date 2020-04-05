Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

SON 24 SAATTE 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, bakanlığın sitesinde yer alan 5 Nisan tarihli koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından “Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüse fırsat tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.