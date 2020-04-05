Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Türkiye'den Kovid-19 salgınına ilişkin öne çıkan olay ve açıklamalar...

ÖZET

05 Nisan 2020 10:30
Son Güncellenme: 05 Nisan 2020 18:25
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20:08

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SON 24 SAATTE 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, bakanlığın sitesinde yer alan 5 Nisan tarihli koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.

Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından “Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüse fırsat tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

18:25

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HAYATINI KAYBEDEN DİYALİZ HASTASINA KOVİD-19’UN SERVİS ARACINDA BULAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

73 yaşındaki diyaliz hastası Burhan Kaya, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dayısının yatalak olduğunu aktaran Selda Arslan Kocsan, virüsün diyaliz merkezi servis aracında bulaştığını öne sürdü. Kocsan, bu süreçte yengesine de Kovid-19 bulaştığını söyledi.

"Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası

"Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası

18:17

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HABERİN VAR MI?: GAZETECİLER ÖZGÜR OLSUN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyondan geçen infaz düzenlemesi salı günü TBMM'de görüşülecek. Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı? İnisiyatifi sosyal medya Twitter üzerinden “Salı günü TBMM yeni infaz düzenlemesini görüşecek, pakette gazetecilere tahliye yok. Yetkili yetkisiz herkese sesleniyoruz, hapisteki gazetecilerin virüs tehdidi ile yüzleşmeden serbest bırakılması için harekete geçin. #GazetecilerÖzgürOlsun” dedi. 

Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

18:06

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MASKESİZ GİRMEK YASAK AMA MASKE PARALI

Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

 

17:44

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OBA MAKARNADA ARTIRILAN ÇALIŞMA SAATİ DÜŞÜRÜLDÜ

Oba makarnada çalışma süreleri 8 saate düşürüldü. Antep'teki fabrikada ‘artan siparişleri yetiştirme’ gerekçesiyle çalışma süreleri 12 saate çıkarılmış, işçiler Evrensel aracılığıyla "Biz ne zaman dinleneceğiz?" demişti. İşçilerin çalışma ortamında hijyen talebi sürüyor.

Antep'te Oba Makarna'da 12 saatlik çalışma saati 8 saate düşürülecek

Antep'te Oba Makarna'da 12 saatlik çalışma saati 8 saate düşürülecek

17:17

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ÖZEL HASTANELERDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ ÜCRETİNE TEPKİ

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastanelerin de Pandemi Hastanesi ilan edildiğini hatırlatarak, “Ancak özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için COVİD-19’lu hastalardan ‘ilave ücret’ adı altında para alınmasına devam ediliyor ve hastalarımızın, yurttaşlarımızın haklı olarak tepkisine, öfkesine neden oluyor” dedi. Açıklamada "Hayatlarımız kârlarınızdan değerlidir" denildi.

Tabip Odasından özel hastanelerde koronavirüs hastalarından ücret alınmasına tepki

Tabip Odasından özel hastanelerde koronavirüs hastalarından ücret alınmasına tepki

16:54

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KARANTİNAYA ALINAN YENİ YERLEŞİM YERLERİ

Muş, Çorum, Denizli, Nevşehir ve Diyarbakır'da bazı köy ya da mahalleler koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

16:16

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CHP MİLLETVEKİLİ AYDOĞAN: ÇAY DAĞITANLAR NEDEN MASKE DAĞITMIYOR?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerde çay dağıttığını hatırlatarak “Merkezi yönetimin kaynakları halka ücretsiz maske dağıtmak için yeterli değil midir?” diye sordu.

CHP Milletvekili Aydoğan: Çay dağıtanlar neden maske dağıtmıyor?

CHP Milletvekili Aydoğan: Çay dağıtanlar neden maske dağıtmıyor?

15:45

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AKAR TEKSTİL İŞÇİSİNDEN MEKTUP

"Arkadaşlarımız hasta oldu, üstünü örtmeye çalıştılar. Tepki gösterdiğimizde sopalarla saldırdılar. Dip dibe çalışıyoruz ama maskemiz bile yok. Bizim canımızın hiç mi kıymeti yok?"

Akar Tekstil işçisi: Bizim canımızın hiç mi kıymeti yok?

Akar Tekstil işçisi: Bizim canımızın hiç mi kıymeti yok?

15:24

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EMEP'TEN ÇAĞRI: BU KÖHNE DÜZENİ SIRTIMIZDA TAŞIMAYALIM

Emek Partisi, koronavirüs salgınına karşı mücadeleye ilişkin işçilere, emekçilere ve bütün kamuoyuna çağrıda bulundu. Açıklamada, “Mevcut koşullarda üretim ve hizmetler ölümle köşe kapmaca oynayarak sürdürülüyorsa işçinin, emekçinin yaşam hakkı için grev yapması, işi durdurması haktır ve meşrudur” denildi. Açıklamada, zorunlu üretim alanları haricindeki bütün işyerlerinde üretime ara verilmesi ve bu süre boyunca işçiler ücretli izinli sayılması, servet vergisi uygulanması gibi talepler sıralandı.

EMEP'ten koronavirüs günlerinde mücadele çağrısı: Bu köhne düzeni yıkalım

EMEP'ten koronavirüs günlerinde mücadele çağrısı: Bu köhne düzeni yıkalım

15:01

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"20 YAŞ ALTI İŞÇİLERE MUAFİYET EŞİTLİĞE AYKIRI, GELİR DESTEĞİ SAĞLANMALI"

Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Aykut Çelik, “20 yaş altı işe gitmeyen insanı koruyorsun, ‘Dışarı çıkma tehlike var’ diyorsun ama ‘Çalışan için koronavirüs konusunda tehlike yok’ mu diyorsun? Bu açıkça ekonomi durmasın, üretim devam etsin demek. Bu doğru bir şey değil. Eşitliğe aykırı. Vaka sayıları da hasta sayıları da artıyor. Böyle giderse daha da artacak. Biz tam bir karantina uygulaması gerektiğini söylüyoruz. Bu durumda mağdur olacak, ücretli ya da kayıt dışı çalışanlara devlet tarafından diğer dünya ülkelerinin yaptığı gibi gelir desteği sağlanması gerekiyor” dedi.

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

14:32

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DİSK- AR: GENÇ İŞÇİLERİ EVDE TUTMAK İÇİN 5,5 MİLYAR TL YETİYOR

Türkiye’de 18-20 yaş arası 811 bin genç işçi var. Yasaktan muaf tutulan genç işçiler çalışmaya devam edecek. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) verilerine göre 811 bin genç işçi virüs tehlikesi altında mecburen işe gidecek bu genç işçilere üç ay boyunca asgari ücret desteği sağlansaydı 5,5 milyar TL yetiyor.

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

14:09

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İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI ŞUBELER PLATFORMUNDAN 20 YAŞ ALTI GENELGESİNE TEPKİ

İçişleri Bakanlığının, yayımladığı genelge ile 20 yaş altı işçilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına “İşçiysen çık dışarı çalış, değilsen evde kal, anlayışı kabul edilemez” sözleriyle tepki gösteren İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, tüm işçiler için ücretli izin talebini yineledi.

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

20 yaş altı gençlere "işçiysen çalış" genelgesine emek ve meslek örgütlerinden tepki

13:42

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KANUN TEKLİFİ: ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN

Salgına karşı açıklanan destek paketlerinin yetersizliğini vurgulayan CHP Milletvekili Süleyman Girgin, salgın süresince asgari ücretten gelir vergisi alınmaması konusunda kanun teklifi verdi.

Kanun teklifi: Kovid-19 salgını boyunca asgari ücretten vergi alınmasın

Kanun teklifi: Kovid-19 salgını boyunca asgari ücretten vergi alınmasın

13:32

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SİLİVRİ'DEN İSTANBUL'A GİRİŞ YAPMAK İSTEYENLER GERİ GÖNDERİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'den İstanbul'a  giriş ve çıkış yapmak isteyen, izin belgesi bulunmayan özel araçlar geri çevrildi. (DHA)

Fotoğraf: DHA

12:29

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86 YAŞINDA KOVİD-19'U YENDİ

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, birden fazla kronik rahatsızlığının yanı sıra bir süre önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ilerlemiş yaşına rağmen yenmeyi başardı. Işık'ın iyileşmesi, virüsle mücadele eden diğer hastalara umut oldu. (AA)

Fotoğraf: Erkan Işık/AA

12:13

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ADALET BAKANLIĞINDAN AVUKATLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Adalet Bakanlığı 5 Nisan Avukatlar Günü'nde avukatların yararlanabileceği yeni uygulamayı devreye aldı. Çalışmayla, avukatların fiziki olarak ulaşabildikleri soruşturma dosyalarındaki belgelere UYAP'tan erişmelerine imkan sağlandı. Daha önce avukatlar sadece mahkeme dosyalarına UYAP üzerinden ulaşabiliyordu. (AA)

11:48

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NEMAK’TA BİR İŞÇİ KOVİD-19’DAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Nemak döküm fabrikasında Ali Kurtuluş isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşçiler bir başka arkadaşlarının da yoğun bakımda olduğu bilgisini verdi. Daha önce işçide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine üretime bir gün ara verilen fabrikada, işçinin ölümü üzerine üretime tamamen ara verildiği öğrenildi.

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

11:08

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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, DÜN GECE İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile dün saat 22.30'da başlayıp 3 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi. Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü

10:27

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KAVGA EDENLERE "SOSYAL MESAFEYİ" İHLALDEN PARA CEZASI KESİLDİ

Urfa'nın Viranşehir ilçesinde duvar örme anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavga edenlere "sosyal mesafeyi" ihlalden para cezası kesildi

Kavga edenlere "sosyal mesafeyi" ihlalden para cezası kesildi

09:54

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SİVAS'TA HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki hayvan pazarlarının kapatıldığını bildirdi. Yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 262. maddesi gereğince ayrı ayrı işlem yapılacak, bu işte kullanılan motorlu taşıtlar 30 gün trafikten men edilecek.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatıldı

09:26

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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN İŞÇİLER MUAF TUTULDU

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere ek genelge gönderdi. Genelgeye göre 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağından işçiler muaf tutuldu!

08:21

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URFA'DA 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Urfa'da, merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan karara göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallelerinde ve kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

07:47

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DR. FATİH YAŞLI: KORONAVİRÜSE KARŞI GENEL KARANTİNA SERMAYE İÇİN İLAN EDİLMİYOR

Hükümetin koronavirüs salgı­nıyla ilgili politikasını Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Yaşlı ile konuştuk. Korona salgını iktidarın ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’nin sorunlarını çözmekten son derece uzak olduğunu bize bir kez daha göster­diğini anlatan Yaşlı, “Atılması gereken birçok adım ancak süreç içerisinde, eksikliği fark edince atılıyor. Örneğin umreden dönenlerin karantinaya alınmaması, PTT önündeki uzun kuyruklar ya da toplu taşıma araçlarının kullanımında maske kullanılmaması ve bu konulardaki düzenlemelerin hep geç yapılması gibi” ifadelerini kullandı.

Dr. Fatih Yaşlı: Koronavirüse karşı genel karantina sermaye için ilan edilmiyor

Dr. Fatih Yaşlı: Koronavirüse karşı genel karantina sermaye için ilan edilmiyor

07:35

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İŞÇİLER EVRENSEL'E ANLATTI

Salgına karşı "Evde kal" çağrıları sürerken milyonlarca işçi, kalabalık servislerde, yan yana çalışılan fabrikalara, atölyelere, şantiyelere, tersanelere gitmek zorunda. Çünkü kâr uğruna pek çok iş kolunda üretim devam ediyor, salgını önlemek adına emekçilerin evde kalmasına yönelik tedbirler alınmıyor. İşçilerin koronavirüs kapma, ailelerine ve oradan da çevrelerine bulaştırma riski sürüyor; uzmanlar salgının bu şekilde katlanarak artacağına dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını ile mücadele ve gıda gibi zorunlu işlerin durdurulması çağrıları sürüyor. Ücretli izin isteyen pek çok iş kolundan işçi Evrensel'e yazdıkları mektuplarla riske dikkat çekti, kaygılarını anlattı:

İzmir'den kargo dağıtım işçisi:

Kargo işçisi: Sağlık ve gıda gibi ürünlerin dışındaki kargolara sınırlama getirilsin

Kargo işçisi: Sağlık ve gıda gibi ürünlerin dışındaki kargolara sınırlama getirilsin

Gamak Motor fabrikasından bir işçi:

GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez

GAMAK İşçisi: Bir metre aralıklarla yemek yemeyle koronavirüs engellenmez

Gebze'den bir depo işçisi:

Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz

Depo İşçisi: Koronavirüs yetmezmiş gibi işyerinde de hak ihlaliyle karşılaşıyoruz

İMES D bloktan bir dökümhane işçisi:

Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor

Koronavirüse karşı dökümhane işçilerinin hayatı hiçe sayılıyor

Kocaeli'den bir plastik fabrikası işçisi:

Plastik işçisi: Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam

Plastik işçisi: Devlet dur diyene kadar çalışmaya devam

07:16

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ROMAN KADINLARIN KORONAVİRÜS GÜNLERİ

Uzun yıllardır Romanlar üzerine çalışmalar yapan Gazeteci Hacer Fog­go ile korona günlerinde Roman ka­dın ve çocukların yaşadıkları zorlukla­rı konuştuk. Kadınların çocuklarına mama alamadıklarını, yedirecek bir şey bulamadıklarını aktaran Foggo “Hayal edemeyeceğiniz kadar kötü durumdalar. İnanılmaz ruhsal bir çöküş var ve bu çıkmazlık hali öfke­ye dönüşüyor” diyor.

Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"

Roman kadınların koronavirüs günleri: "Çocuğuma yedirmek için ebegümeci topluyorum"

07:12

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“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK KAYGILIYIZ”

İzmir Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı. Anneler, eğitimin sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor oluşundan kaygı duyduklarını söylüyor.

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 501’e yükseldi, toplam vaka sayısı ise 23 bin 934’e ulaştı. Cuma günü açıklanan 31 şehire giriş çıkış yasağı, market gibi yerlerde maske takma zorunluluğu, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gibi yeni tedbirler uygulamaya geçti. İçişleri Bakanlığı 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin ek genelge yayınlayarak yasak kapsamında yer almayan istisnaları açıkladı. "Evde kal" çağrıları sürdü, ücretli izin verilmeyen milyonlarca işçi kalabalık fabrikalara, atölyelere, tersanelere gitmeye devam etti.

11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları

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Türkiye'den Kovid-19 salgınına ilişkin öne çıkan olay ve açıklamalar...

"Hayatını kaybeden diyaliz hastasına Kovid-19 servis aracında bulaştı" iddiası
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Emek Partisi: Zorunlu üretim alanları haricindeki bütün işyerlerinde üretime ara verilmeli ve bu süre boyunca işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Servet vergisi uygulanmalıdır.

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Koronavirüs kapitalist sistemi teşhir etmesine rağmen önlemler sermaye lehine alınmaya devam ediyor. Yunanistan’da açıklama yapan sendikalar “Haklarımızın gasbedilmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

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