04 Nisan 2020 13:44

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti logosu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, tepki çeken infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaparak "Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın" dedi.

"Sadece mesleğinin gereklerini yerine getirdiği için haksız yere yargılanan ve gözdağı vermek amacıyla demir parmaklıklar ardına kapatılan meslektaşlarımızın; yeni tip koronavirüs salgınında alınacak tedbirler dahilinde hızlandırılan 'Ceza İnfaz İndirimi' düzenlemesi kapsamına alınmasını talep ediyoruz." denilen açıklamada, gazetecilerin sadece gerçek habercilik yaptıkları için ‘Muğlak Terör Suçu’ kavramıyla içeride tutulmalarının kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı.

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gazeteci, muktedirin istediğini değil, gerçekleri dile getirir. Gazetecinin görevi, gazetecilik ilkelerini gözeterek, halkı bilgilendirmektir, halkın çıkarlarının yanında olmaktır. Gazeteci ne katildir ne dolandırıcı ne ihale aracısı ne uyuşturucu kaçakçısı ne de terörist. Gazetecilik suç değildir. Gazeteci bu toplumun gerçekleri öğrenmesi için gece-gündüz çalışan, halkın gerçek haber alma hakkına hizmet eden kişidir. Sağlığı, yaşam hakkını tehdit eden bu süreçte tutuklanmalarını gerektirecek hiçbir somut delil olmadığı halde suçsuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin de TBMM Genel Kurulu'na gönderilmek üzere olan bu yasa kapsamına alınarak derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Aksi kamu vicdanını yaralar. Onaramazsınız." (MEDYA SERVİSİ)

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