Esaslı Gıda’da 100’ün üzerinde işçi koronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarıldı

Fabrikalarda koronavirüs salgınının etkileri giderek artarken işçilerin sağlığı ve geleceği ise patronların insafına bırakılmış durumda. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Esaslı Gıda fabrikasında üretim alanında çalışan 100’ün üzerinde işçi izne çıkarıldı. Üretime ara verilen fabrikada işçilere, İŞKUR’a başvurulduğu söylendi. 1 haftadan fazla süredir evlerinde olan işçiler kısa çalışma ödeneğinin nasıl ve ne zaman ödeneceği gibi sorularla bekliyor.

10 gündür evde olduğunu belirten bir işçi, “Şu an ücretsiz izinle ilgili net bir durum yok. Bu sürenin ne kadar uzayacağını bilmiyoruz. Belirsizlikler içerisinde bekliyoruz” dedi. İnsan kaynakları departmanından İŞKUR’a başvuru yapıldığının bilgisini aldıklarını ifade eden işçi “Sonucun 60 gün içerisinde belli olacağı söylendi. İŞKUR’u aradık oradan da 60 gün içerisinde sonuçlanacağı cevabını aldık. Bu uygulama ile maaşımızın tamamını alamayacağımız zaten kesin. Koşulları sağlayan kişilere ödenen para, işsizlik maaşından düşülecekmiş. İlerleyen zamanlarda işten çıkarılırsak, örneğin işsizlik maaşını 10 ay alma hakkımız varsa bu süreçte kaç gün kullandıysak 10 ay içerisinden düşükecekmiş. Sanki koronavirüsü biz yaydık. Bizim paramızı bize ödeyecekler. Ne anladık biz bu işten” diye konuştu. (Antalya/EVRENSEL)

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