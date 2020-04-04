Fil Filtre'de Kovid-19 tespit edildi: İşçiler test yapılmadan eve gönderildi

Halil İMREK

İskenderun

Fil Filtre fabrikasına İŞKUR tarafından yönlendirilen bir işçi fabrika girişinde ateş belirtisi göstermesi üzerine hastaneye yönlendirildi. İŞKUR'un yönlendirdiği işçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine fabrika kapatıldı. Fabrikada çalışan işçiler ise test yapılmadan evlerine gönderildi.

Türkiye'nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre 1966 yılında İskenderun’da kurulmuştu. Fil Filtre’de cuma akşamı rahatsızlanan ve test yapılan bir işçinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine işyeri tatil edildi. Cumartesi-Pazar günü çalışmayacak fabrikanın pazartesi yeniden üretime devam edebileceği konuşuluyor. Koronavirüs çıkan işçinin başka işçilere salgını bulaştırıp bulaştırmadığı bilinmiyor.

İşçiler kaygılı, ‘Pazartesi işe çağırıyorlar ancak çalışma olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz, sadece açıklama yapmak için de işçileri toplamak salgın açısından zaten riskli. Ancak bir işçi arkadaşımızda virüs çıkmasına rağmen çalışma yapılacaksa bu bütün işçilerin hayatını tehlikeye atmak anlamına gelir” dediler.

Evrensel’e konuşan bir işçi “Bu aşamada olması gereken bütün işçilerin taramadan geçirilmesi ve test yapılması. Fabrikanın üretimine ara vermesi gerekiyor. İşçiler ücretli izne ayrılarak evde kendilerini izole etmeliler" dedi.

Başka bir işçi ise “Cumartesi fabrikayı komple kapattılar. Fabrikayı dezenfekte edecekler. Ama pazartesi çağıracaklarmış deniyor. Tabi daha kesin bir bilgi yok. Bir işçi arkadaşımızda virüs çıkmış ismini açıklamadılar haliyle herkes kaygılanıyor. Yani bir iki günlüğüne mi kapatıldı yoksa daha uzun bir süreliğine mi bilemiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Filtre fabrikalarında üretimin devam ettiğini Evrensel’e taşımıştık. Haberimizde İskenderun’da filtre fabrikalarında daha çok kâr uğruna üretimin devam ettirilmesinin işçilerin sağlığını riske attığına dikkat çekilmişti. Haberde İskenderun’da 10’un üzerinde filtre fabrikası olduğu ve üretimin sürdüğü uyarısı yapılmıştı.

Fil Filtre ve Filmar Filtre’den aldığımız bilgiye göre 22 Mart tarihinde hükümetin aldığı karar doğrultusunda kronik rahatsızlığı olan işçiler evlerine gönderilmişti. Onun dışında dişe dokunur bir tedbir söz konusu olmadığı belirtilmişti. Yeterli şekilde alınmayan önlemler işçilerin sağlığını riske soktu.

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