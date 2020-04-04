Bakan Pekcan: Maskeler halkın ulaşabilir olduğu noktalarda satılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu ekipman olarak kullanılan maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi. Pekcan'ın bu sözlerine Twitter kullanıcılarından tepki geldi.

A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi.

Bakan Pekcan'ın maskelerin satışa sunulacağını açıklamasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıklamıştı.

Maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bu sabah otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda 100 bin maske dağıtmıştı. (HABER MERKEZİ)

İBB otobüs, metro ve metrobüs girişlerinde ücretsiz maske dağıttı

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