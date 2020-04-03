03 Nisan 2020 19:35
Son Güncellenme Tarihi: 03 Nisan 2020 20:42

Erdoğan: 31 il araç giriş çıkışına kapatıldı, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilin araç giriş çıkışına kapatıldığını, sokağa çıkma yasağının 20 yaş altını da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan | Fotoğraf: AA

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın araç giriş çıkışına kapatıldığını, 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 yaş altını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, market ve pazar yeri gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

    Koca, Bilim Kurulunun tavsiye kararı üzerine sosyal hereketliliği kısıtlayacak daha sıkı tedbirler alınması önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu söylemişti. Koca, kararların Erdoğan tarafından duyurulacağını ifade etmişti.

    Koca'nın açıklamasından dakikalar sonra konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "BATI ÜLKELERİ HASTALIĞIN TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE YETERSİZ KALDI"

    "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte biz hem hazırlık hem müdahale konusunda gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa ve Amerika seyahatinin olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır. Ülkemiz toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerden daha iyi yerdedir. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın, yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır."

    "TÜRKİYE, KRİZE EN HAZIRLIKLI ÜLKELERDEN BİRİDİR"

    "Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde net ihracatçı konumda olmamız da ülkemize net avantaj sağlıyor. Türkiye bu krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır."

    31 İL, ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI

    "Daha önce şehirler arası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabii tutuyorduk.

    Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli isitisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

    Gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak.

    Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek.

    İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.

    30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta başlatacağımız yasağı 15 gün süreyle uygulayacağız, gerekirse uzatacağız."

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 20 YAŞ ALTINI DA KAPSAYACAK

    "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir.

    Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.

    Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.

    65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."

    MASKE ZORUNLULUĞU

    "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır."

    KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

    "Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır."

    BAĞIŞ KAMPANYASI

    "Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 64 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Yardım kampanyamıza katılarak dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarıma ve kurumlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

    CHP'Yİ HEDEF ALDI

    "CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Kendi tarihini bilmeyenler bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir."

    CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİ OKMEYDANI ARAŞTIRMA HASTANESİNE VERİLECEK

    "En büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacaktır.

    Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz. Yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum." (HABER MERKEZİ)

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