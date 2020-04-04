İBB otobüs, metro ve metrobüs girişlerinde ücretsiz maske dağıttı

Toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu sabah otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda 100 bin maskenin dağıtımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında pazar yerleri, marketler ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, açıklamanın hemen ardından toplu ulaşım araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını, İBB’nin de maske dağıtacağını belirten bir mesaj paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sabah saatlerinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, “Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız” dedi.

Bu kapsamda; İBB’ye ait İETT, Otobüs A.Ş. ve ÖHO otobüsleri ile Metro İstanbul A.Ş.’nin işlettiği bütün raylı sistemlerde, Şehir Hatları A.Ş. vapurları ile İBB’nin denetimindeki özel yolcu motorlarında yolculara maske dağıtıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maske dağıtımına sabahın erken saatlerinden itibaren başladık. Gün boyu 100 bin maskeyi ücretsiz olarak İstanbullulara dağıtacağız. Sağlığınız için lütfen toplu taşıma araçlarında ve toplu alanlarda maske takınız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

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