Vergilerimizden sağlanan kaynaklar nerede?

Diyalog Grubu, Hak ve Adalet, Mağdurlar İçin Adalet Platformu ve Yurttaş Girişimi salgın sebebiyle ortak bir açıklama yayımlayarak taleplerini dile getirdi. “Siyasi istismara, yasakçılığa, kutuplaştırıcı tutumlara, fırsat yaratmaya değil, dayanışmaya, şeffaflığa, doğru bilgiye ve her zamankinden daha çok demokrasiye ihtiyacımız var” denildi.

Milli Dayanışma Kampanyasının eleştirildiği açıklamada “Halka IBAN numarası gönderen iktidarın önce şu soruya cevap vermesi gerekir. Halkın vergileriyle sağlanan kaynaklar nerede? Neden halkın sağlığı için, salgının ortaya çıkardığı toplumsal ihtiyaçların karşılanması için kullanılmıyor? “ soruları yöneltildi. Bağış kampanyası hakkındaki sözlerine “Yoksul ve emekçi kesimden oluşan halktan bağış yapması isteniyor. Üstelik bazı kurumlarda emekçilerden zorunlu kesinti yapılacak” denilerek buna rıza gösterilmediği belirtildi.

“YURTTAŞLARIN ACİL TALEPLERİ ÖNCE ŞEFFAFLIK”

Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, salgını önlemekle ilgili kararların alındığı toplantılara başta TTB olmak üzere meslek odaları, toplum örgütleri ve siyasi partilerin de dahil edilmesi yurttaşlar tarafından talep edildi. Salgınla mücadele ve yurttaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak yaratmak amacıyla, sınır ötesi bütün savaşların ve müdahalelerin durdurulması, 2020 bütçesini yeniden düzenlenmesinin de talep edildiği liste arasında en acil talebin yönetimde, harcamalarda ve uygulamalarda şeffaflık olduğunun altı çizildi. (Ankara/EVRENSEL)

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