Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi

Koronavirüs salgını nedeniyle okullara verilen aranın ardından başlayan uzaktan eğitim propagandaya dönüştü. Ders aralarında ortaokul çocuklarına idam sahnesinin de yer aldığı politik kısa animasyon ve ilahiler izletildi.

EBA TV'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da demokrasi referansı olarak dilinden düşürmediği Adnan Menderes anlatıldı. Ders aralarında öğrencilere "Kilometre Taşları - Adnan Menderes" adlı kısa animasyon izletildi. Filmde, çocuklara gösterilmemesi gereken idam sahnesi detaylı şekilde izletildi.

Filmde ayrıca Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi ve NATO'ya üye olunması övülerek anlatılıyor.

Ders aralarında ayrıca çocuklara ilahi de dinletildi.

RTÜK ÜYESİNDEN EBA TV'DE İDAM GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, uzaktan eğitim kapsamında TRT EbaTV'de yapılan programda, Adanan Menderes'in idam görüntülerinin yayınlanmasına tepki gösterdi. Taşcı, RTÜK Yasası'nın “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebilecek türde" yayınların ekranlarda yer alamayacağı hükmünün ihlal ediliğini belirterek, yayının üst kurul gündemine alınmasını istedi.

İlhan Taşcı yaptığı açıklamada, bunun açıkça suç olduğunu vurguladı. Bu suçun TRT Genel Müdürü başta olmak üzere yayında sorumluluğu bulunan herkesi bağladığını belirten Taşcı, “TRT’nin çocukların sırf ders için ekran başına geçtiği ders yayını arasına propaganda iliştirilmesi, RTÜK Yasası’nın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında tanımlanan suç ile de birebir örtüşmektedir. Bu yayının çocukların zihinsel gelişimine zarar vereceği açıktır” dedi.

RTÜK Yasası'nın “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebilecek türde" yayınların ekranlarda yer alamayacağını hüküm altına aldığını kaydeden Taşcı, TRT'deki yayının yasanın bu hükmünü açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 'in bir an bile duraksamaya yer vermeden bu yayınla ilgili İzleme Dairesi'nin değerlendirme raporu hazırlaması talimatını vermesini isteyen Taşcı, “RTÜK Başkanı, hazırlanacak bu raporu da yasanın kendisine verdiği yetkiyle Üst Kurul gündemine getirmelidir. Bu yayın nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren başta olmak üzere ilgililer hukuken sorumlu, olağanüstü günler yaşadığımız şu günlerde vicdanen de sorunludurlar! Halkın parasıyla yayın yapabilen TRT'yi siyasi propaganda ekranına dönüştürenleri kamuoyunun dikkatine sunuyorum” dedi.

Çocuklara idam sahnesi ve ilahiler içeren yayınlar sunulması sosyal medyada tepki çekmişti:

(HABER MERKEZİ)

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