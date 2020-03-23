Uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşmasıyla başladı

Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim, uzaktan eğitim süreciyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci başladı.

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve “eba.gov.tr” üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını izlemeye başladı.

Uzaktan eğitimin ilk dersinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

“Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin.

Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.

Sizler anne baba olarak bu süreçte sakin olun ve sürecin devletin kontrolü altında olduğunu ve güvende olduğunu belirtin. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağınıza inanıyorum.” (HABER MERKEZİ)