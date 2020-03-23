Eğitim Sen'den EBA değerlendirmesi: Birçok öğrencinin internet erişimi yok

Burcu YILDIRIM

Ankara

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, TRT üzerinden bugün başlanan EBA yayınlarını gazetemize değerlendirdi. Kendilerinin de ekran başından yayınları takip ettiklerini belirten Aydoğan, internet erişimine ve bilgisayara sahip olmayan birçok öğrencinin durumuna dikkat çekti. Televizyon yayınlarının yeterli olmayacağını ifade eden Aydoğan bir yandan da internet üzerinden EBA’ya girişte ciddi problemlerin yaşandığına değinerek, “Parasız eğitimin önemi bir kez daha görüldü. İmkanı olmayan öğrencilere sınırsız internet erişimi sağlanmalı, bilgisayar ve tablet dağıtılmalı” dedi.

‘İMKANI OLMAYANLARA ÜCRETSİZ İNTERNET, BİLGİSAYAR, TABLET SAĞLANMALI’

Uzaktan eğitim sürecinde başlatılan EBA yayınlarını kendilerinin de takip ettiğini ve bir iki günde işleyişine ilişkin somut verilerin elde edileceğini ifade eden Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Televizyondaki yayınlar sonrasında internet üzerinden tekrar takip edilebilecek. Ancak Türkiye koşullarını düşündüğümüzde birçok öğrenci internete erişemiyor”diye belirtti.Bu noktada çocuklara bilgisayar ve tabletin ücretsiz verilmesi, internet erişiminin ise sınırsız sağlanması gerektiğini söyleyen Aydoğan, “Parasız ve kamusal eğitimin önemi bir kez daha görüldü. İmkanı olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için acilen adım atılmalı. Bunun örneği Hollanda’da var ve onlar yoksul ailelere böyle bir formül uyguladı” dedi.

‘BİRDEN FAZLA ÇOCUK OLAN EVDE DERSLER ÇAKIŞIYOR’

Derslerin başlamasından bu yana velilerden birçok şikayet aldıklarını da ekleyen Aydoğan, “İnternet üzerinden EBA’ya girişte ciddi problem var. Ayrıca birden fazla çocuğu olan aileler derslerin çakıştığı ve çocukların takip edemediği bildiriyor. Televizyon üzerinden yapılan yayınlarda ise ders aralarına konan egzersiz çalışmalarına ‘Ara Nağme’ ile ilahi dinletilmesi de şimdilik aldığımız yoğun tepkiler arasında” diye konuştu.

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