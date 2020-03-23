CHP'li Burhanettin Barut: Sağlık emekçilerini alkışlamak yetmez, atama yapılmalı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, koronavirüs salgını nedeniyle hastane, sağlık kruluşları ve eczanelerin en riskli alan, sağlık emekçilerinin de en riskli grup konumuna geldiğini söyledi. Sağlık emekçilerinin iş yoğunluğunun arttığını söyleyen Bulut, "Bakanlık, personel atama planlamasını gözden geçirip öne almalı, iş bekleyen binlerce genç için kadro imkanı sağlamalıdır. Salgınla mücadele etmek için kadro açılması artık zorunlu hale gelmiştir” dedi.

MARİFET İLTİFATA TABİDİR

Hekimler ve sağlık emekçilerinin canları pahasına gece gündüz toplum sağlığı için emek verdiğini kaydeden Bulut, Sağlık Bakanlığının “hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenlerin” yıllık izin ve mazeret izinlerini kaldırdığını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının izinler dolayısıyla mağdur olduğunu bildiren Bulut, “Koronavirüs salgınında en önde sağlık emekçileri mücadele veriyor. Bu kritik süreçte en çok ihtiyaç duyulan sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya çıktı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Sadece alkışlamakla olmuyor. Marifet iltifata tabidir. Bu fedakarlık karşılıksız kalmamalı, Sağlık Bakanlığı da sağlık emekçileri için uygun koşullarda hizmet vermesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için yasanın çıkarılması, maddi ve özlük hakları yönünden gereğini yapmalıdır” dedi.

24 SAAT ESASLI KREŞ AÇILMALI

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Bulut, “Büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevini yerine getiren sağlık emekçileri mağdur edilmemeli, anne-baba çalışanlardan, kreş-anaokulu-ilkokul çağında çocuğu olup bakım sorunu yaşayan sağlık personelinden en az biri izinli sayılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Okul ve kreş çağında çocuğu olan sağlık emekçilerinin çocukları için endişe ettiğini kaydeden Bulut, sağlık çalışanlarının çocuklarını bırakabilecekleri 24 saat esaslı bir kreş açılmasını istedi.

Bulut, Kişisel Koruyucu Donanımların, eldiven, cerrahi maske ve sıvı geçirmez önlüğün tüm sağlık emekçilerine eksiksiz dağıtımının sağlanması ve sağlık çalışanlarının düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

ATAMALAR YAPILMALI

CHP’li Bulut, personel yetersizliği nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık emekçilerinin iş yoğunluğunun arttığını, aşırı iş yoğunluğunun sağlık emekçilerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Sayıları 600 bini geçen sağlıkçıların iş beklediğini söyleyen Bulut, “Şu an en çok ihtiyaç sağlık alanında. Bakanlık, personel atama planlamasını gözden geçirip öne almalı, iş bekleyen binlerce genç için kadro imkanı sağlamalıdır. Salgınla mücadele etmek için kadro açılması artık zorunlu hale gelmiştir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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