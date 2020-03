HDP’li Zeynel Özen: Diyanet bütçesinin bir kısmı sağlığa aktarılmalı

Tüm dünya genelini kapsayan ciddi bir salgınla karşı karşıya olunduğunu belirten Özen; “Bu sorunla başarıyla mücadele eden ülkeleri örnek alıp, artık bilimi ve insan sağlığını önceleyen bir stratejinin devreye konulması elzemdir. Fakat halen bu durumun ciddiyetinin yeterince farkında olunmadığına dair ciddi soru işaretleri mevcut. Bu anlamda işbirliği içerisinde çalışılması gereken, hekimlerin ve sağlık birimlerinin gerçekliklerine en iyi şekilde vakıf olan Türk Tabipler Birliği (TTB) muhatap alınmadan tepeden işler yapılması mücadelenin koordinasyonunda önemli sıkıntılara neden olmakta. Hekimlerin bu süreçte yaşadığı hayati önemdeki sıkıntılara duyarsız kalınması telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olabilir” dedi.

Kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda da görüldüğü üzere hekimlerin; “100 kişiye test istiyorsak ancak 1-2'sine test yapılabiliyor” açıklamasına dikkat çeken Özen şunları söyledi:

“Hastanelerin tanısı konmamış vakalarla dolu olduğu söylenmekte. Korona covid19 testleri bile maddi imkânsızlıklar gerekçe gösterilerek, minimum seviyelerde yapılmakta. Hekimler maske, eldiven gibi temel ihtiyaç malzemeleri dahil birçok şeyin yeterli olmadığı görüşünde. Virüsün yayılım hızı göz önünde bulundurulursa mevcut kısıtlı sayılardaki yoğun bakım ünitelerinin de kısa vadede bunun altından kalkması oldukça zor. Türkiye'de hâlihazırda 10 bin kişiye 28 yatak, 100 bin kişiye ise 40 yataklık yoğun bakım imkânı düşmekte.”

Bu eksiklikler yaşanırken şu an tamamen atıl vaziyette olan 8 bakanlıktan fazla Diyanet bütçesine milli servetin akmaya devam ettiğini ifade eden Özen; “Oysa son on yılda Diyanete ayrılan bütçe sağlığa ayrılsaydı 10 bin kişiye 142 yatak, 100 bin kişiye 125 yataklık yoğun bakım imkânının sağlanması mümkündü. Bu durumda artık her kuruşu hayati önemde olan bütçe gömmek yerine, yaşatmak için çalışan birimlere yönlendirilmelidir. Devasa oranlardaki diyanet bütçesinin en azından bir kısmı sağlık bakanlığına aktarılmalıdır. Güney Kore örneğinde görüldüğü üzere korona virüsü salgınında erken teşhis ve yaygın test birçok insanın hayatının kurtulması demektir. Bununla mücadele edebilmek için sağlık bütçesi artırılmalı, korona covid19 testleri acilen yaygınlaştırılmalı ve sağlık birimlerinin tüm temel ihtiyaçları bir an önce karşılanmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)