TTB'den atama çağrısı: Salgınla mücadele sınırlı sayıda çalışanla yapılamaz

Burcu YILDIRIM

Ankara

Uzun süredir sağlıkta şiddetin sona ermesi mücadelesi veren sağlık emekçileri, şimdi de koronavirüs salgınıyla beraber yoğun iş yükü ve hastalık riskiyle karşı karşıya. Her akşam balkonlardan yapılan alkışla moral ve destek verilen hekim ve sağlık emekçileri, salgınla mücadelede yetersiz kalan önlemlerden, az kişi ile çok iş yapmaktan şikayetçi. Evrensel'e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, bu alanda iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, “Güvenlik soruşturması ve arşiv çalışmasıyla bekletilen hekim ve sağlık çalışanlarının bir an önce atamalarının yapılması gerekiyor” diyerek ilerleyen günlerde tükenmişlik sendromunun yaşanabileceğine dikkat çekti.

"STRESLE HAYAT KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sağlık çalışanlarının çok büyük stres altında çalıştığına ve yaşadığına dikkat çeken Güngör, “Salgınla baş etmeye çalışmanın yanında hem kendilerinin hem de hastaların sağ kalması için mücadele veriyorlar. Bunun üzerine bir de evlerine gittiklerinde ailelerine bulaştırma riski içerisindeler” dedi. Sağlıkçılar açısından çalışma ortamının da gün geçtikçe yoğunlaştığını ifade eden Güngör, “Bu noktada sadece alanda aktif çalışanların yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv çalışması nedeniyle bekletilen birçok hekim ve sağlık çalışanı bulunuyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv çalışması nedeniyle engellenen ve atama bekleyen hekim ve sağlık çalışanları derhal işe başlamalı. Çünkü bu salgınla mücadele sınırlı sayıda çalışanla yapılmaz” diye konuştu.

Selma Güngör | Fotoğraf: MA

"TÜKENMİŞLİK SENDROMU BAŞ GÖSTEREBİLİR"

Az kişi, yoğun çalışma temposu ve yaşanan stresle beraber hekim ve sağlık çalışanlarında bir süre sonra tükenmişlik sendromunun baş göstereceğine değinen Güngör, “İtalya’da yeterince alınmayan önlemler nedeniyle sağlık çalışanlarına ve hekimlere koronavirüs salgınının bulaştığını hatta hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Türkiye’de de eksiklik ve yetersizliğin ortada olduğu mevcut ve burada da hekimlere ve sağlık çalışanlarına bu virüs bulaştı. O yüzden hiçbir önlemin eksik bırakılmaması gerekiyor” diye konuştu.

"4 SAATTE BİR VERİLEN MASKELER YETERLİ DEĞİL"

Hastanelerde hekim ve çalışanların hastalarla yakın mesafede burun buruna geldiğine dikkat çeken Güngör “Önlem için 4 saatte bir verilen maskeler yeterli değil. Uzun süre takılan ve kirli olduğu bilinerek kullanılan maskeler bir süre sonra ya kullanılmıyor ya da o biriken virüslerle birlikte daha tehlikeli oluyor” dedi. Güngör, bütün toplumun sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, acil ihtiyaçlar dışında evde kalmanın hem bireyleri hem toplumu hem de sağlık çalışanlarını koruyacağını söyledi.

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