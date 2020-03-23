23 Mart 2020 01:10

TTB'den atama çağrısı: Salgınla mücadele sınırlı sayıda çalışanla yapılamaz

TTB Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, iş yüküne dikkat çekerek “Güvenlik soruşması ve arşiv çalışması ile bekletilen hekim ve sağlık çalışanlarının atamaları yapılmalı" dedi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanlarından evde kal çağrısı

Fotoğraf: Eyüpsultan Devlet Hastanesi çalışanları

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Uzun süredir sağlıkta şiddetin sona ermesi mücadelesi veren sağlık emekçileri, şimdi de koronavirüs salgınıyla beraber yoğun iş yükü ve hastalık riskiyle karşı karşıya. Her akşam balkonlardan yapılan alkışla moral ve destek verilen hekim ve sağlık emekçileri, salgınla mücadelede yetersiz kalan önlemlerden, az kişi ile çok iş yapmaktan şikayetçi. Evrensel'e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Selma Güngör, bu alanda iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, “Güvenlik soruşturması ve arşiv çalışmasıyla bekletilen hekim ve sağlık çalışanlarının bir an önce atamalarının yapılması gerekiyor” diyerek ilerleyen günlerde tükenmişlik sendromunun yaşanabileceğine dikkat çekti.

    "STRESLE HAYAT KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

    Sağlık çalışanlarının çok büyük stres altında çalıştığına ve yaşadığına dikkat çeken Güngör, “Salgınla baş etmeye çalışmanın yanında hem kendilerinin hem de hastaların sağ kalması için mücadele veriyorlar. Bunun üzerine bir de evlerine gittiklerinde ailelerine bulaştırma riski içerisindeler” dedi. Sağlıkçılar açısından çalışma ortamının da gün geçtikçe yoğunlaştığını ifade eden Güngör, “Bu noktada sadece alanda aktif çalışanların yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv çalışması nedeniyle bekletilen birçok hekim ve sağlık çalışanı bulunuyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv çalışması nedeniyle engellenen ve atama bekleyen hekim ve sağlık çalışanları derhal işe başlamalı. Çünkü bu salgınla mücadele sınırlı sayıda çalışanla yapılmaz” diye konuştu.

    Selma Güngör

    Selma Güngör | Fotoğraf: MA

    "TÜKENMİŞLİK SENDROMU BAŞ GÖSTEREBİLİR"

    Az kişi, yoğun çalışma temposu ve yaşanan stresle beraber hekim ve sağlık çalışanlarında bir süre sonra tükenmişlik sendromunun baş göstereceğine değinen Güngör, “İtalya’da yeterince alınmayan önlemler nedeniyle sağlık çalışanlarına ve hekimlere koronavirüs salgınının bulaştığını hatta hayatlarını kaybettiğini biliyoruz.  Türkiye’de de eksiklik ve yetersizliğin ortada olduğu mevcut ve burada da hekimlere ve sağlık çalışanlarına bu virüs bulaştı. O yüzden hiçbir önlemin eksik bırakılmaması gerekiyor” diye konuştu.

    "4 SAATTE BİR VERİLEN MASKELER YETERLİ DEĞİL"

    Hastanelerde hekim ve çalışanların hastalarla yakın mesafede burun buruna geldiğine dikkat çeken Güngör “Önlem için 4 saatte bir verilen maskeler yeterli değil. Uzun süre takılan ve kirli olduğu bilinerek kullanılan maskeler bir süre sonra ya kullanılmıyor ya da o biriken virüslerle birlikte daha tehlikeli oluyor” dedi. Güngör, bütün toplumun sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmesi gerektiğini belirterek, acil ihtiyaçlar dışında evde kalmanın hem bireyleri hem toplumu hem de sağlık çalışanlarını koruyacağını söyledi.

    Doktor vekillerden çağrı: Ataması yapılmayan ve KHK’li sağlık emekçileri işe dönmeli

    Doktor vekillerden çağrı: Ataması yapılmayan ve KHK’li sağlık emekçileri işe dönmeli

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    ÖHD’den cezaevi raporu: Maske, eldiven, hijyen malzemesi yok
    SONRAKİ HABER

    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?
    YAZARLAR
    Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Vedat Günyol/İnsancılık -5-

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Haydi dayanışmaya!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat meşalesi koşusunun karanlık tarihi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi

    Uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında idam sahnesi izletildi, ilahi dinletildi. Gelişmeye tepki gösteren RTÜK Üyesi Taşçı, yayının üst kurul gündemine alınmasını istedi.

    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua
    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua

    Adana Çukurova Üniversitei öğrencileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Evrensel'e değerlendirdi: "Fakire her zamanki gibi din ile manevi şeyler ile avunma var."

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Belediye eş başkanları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği nedir, işçileri nasıl etkileyecek?

    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli
    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri 13 maddede açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?
    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

    Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Uzaktan eğitim başladı.

    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    GÜNCELLENDİ
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü
    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

    Salgın ve sağlık çalışanları
    Salgın ve sağlık çalışanları

    Hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kutsal kanatlarımız değil aklımız korumalıdır. Toplum artık sağlık çalışanlarının kıymetini tekrar öğrenirse bu da bizim kazancımız olur.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

    CMS Pınarbaşı'nda çalışan bir işçinin korona pozitif çıktığı iddia edildi. Fabrikada ani iş durdurma kararı alınırken sendika “Pozitif çıktığından haberimiz yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı
    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

    Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.