CHP’li Barut: Atama bekleyen yüz binlerce sağlık emekçisinin ataması yapılmalı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık emekçilerinin tüm eksiklere rağmen yılmadan ve yorulmadan, canı pahasına hizmet verdiğini, her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Ülkede 620 bin sağlıkçının atama beklediğini anlatan Ayhan Barut, personel eksikliğinin giderilmesi için atama bekleyen yüz binlerce sağlık emekçisinin atanmasını istedi.

“SÖZÜNÜZÜ TUTUN, ATAMALARI YAPIN”

Korana salgını nedeniyle herkesin risk altında olduğunu, sağlık emekçilerinin ise malzemeden personele tüm eksiğe rağmen canını dişine takarak mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Yapılan tüm çağrılara karşın kamuya atamalar konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kamusal alan hep atama bekliyor ama kimse kılını kıpırdatmıyor.Biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı'ndan 620 bin gencimiz atama bekliyor. Bu nedenle atama bekleyen sağlıkçılar derhal göreve başlatılmalıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 yılında 29.689 sağlık personelini atayacağını söyledi. Haziranda 12 bin kişi atandı ama ikinci alımı bekleyen 17 bin 689 kişi maalesef hala atanamadı. Üstelik atamayı 2020 yılına ertelediler. Burada amaç 2020 yılında da atama yapıldığı algısı oluşturmaktı. Atama bekleyen 620 bin sağlık personeli matematiksel kandırmacayla uyutulmak isteniyor. Bu nedenle bu sene içinde en az 50 bin kişilik bir atama istiyoruz. Ayrıca atama bekleyen yaklaşık 60 bin ilk ve acil yardım teknikerleri yani paramedikler için de hızlıca karar verilmeli, talepleri yerine getirilmelidir.” (Adana/EVRENSEL)