Mobil operatörler AVM'lerdeki mağazalarını kapattı

Türkiye'de hizmet veren üç büyük mobil operatör, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında AVM'lerdeki mağazalarını kapattı. Şirketler, AVM dışındaki mağazalarda pazar günleri hariç 12.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

AVM'lerdeki mağazaları kapatma kararını son olarak Vodafone Türkiye aldı. Firma, Vodafone müşterilerine SMS göndererek kararı duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müşterimiz, Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. COVID-19 ile mücadeleye AVM'lerde bulunan mağazalarımızı kapatarak destek oluyoruz. Diğer mağazalarımız Pazar hariç her gün 12:00 ve 18:00 arası hizmet verecektir. Hattınızla ilgili tüm işlemleri vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

Geçtiğimiz cuma günü Turkcell ve Türk Telekom da müşterilerine benzer bir açıklama yaparak AVM'lerdeki mağazalarını kapattıklarını duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)

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