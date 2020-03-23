MAN işçisi: Patronlar kârını düşünüyor biz canımızı

MAN işçisi

MAN’da üç hafta üretim olmayacak. Üretim şu an için pazartesi gününe kadar devam edecek, acil teslim edilmesi gereken otobüslerin gönderilmesi hedefleniyor. O yüzden özellikle son birkaç gün çok yoğun bir çalışma temposu söz konusu oldu. Bizim fabrikamız Ankara’nın en kalabalık fabrikalarından biri. Neredeyse üç binin üstünde çalışan var. Bulunduğumuz bölümlerde çok sıkışık bir biçimde çalışıyoruz bazen. Koronavirüs meselesinden sonra basit maskeler dağıtıldı birkaç yerde ama ne kadar koruyucu olduğu bu maskelerin hala tartışılıyor.

Sonuç olarak üç hafta ara verildi üretime, ama bunun neden verildiği bence maddiyat meselesi. Avrupa’daki fabrikalarda üretim durdu. Hatta bir söylentiye göre Almanya’daki fabrikada koronavirüse yakalanan vakalar olmuş. Gerçek olup olmadığını bilmiyoruz bunun, ama sonuç olarak bizim ürettiğimiz otobüslerin motorları Avrupa’dan geliyor. O motorlar bir süredir gelmiyor ve üretim de doğal olarak bu nedenle sekteye uğrayacak. Yani bence motorlar gelmediği için biz şimdi üretime ara vermiş olduk. İşçinin canının düşünüldüğünü sanmıyorum. Yönetimin söylediklerine bakacak olursak devletten bir beklenti olduğunu söylüyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı yeni müjdeler verirken, işverenin bunu düşünmesi kaçınılmazdı. Üretime ara verileceği gündeme gelince herkes yıllık izinlerden mi gideceğini, ücretli izin mi olacağını tartışıyordu. Bu tartışmalara yanıt, devlet desteğine bağlandı. Bir otobüsün bir buçuk milyon lira civarında satıldığı Man fabrikasında bugün işçilerin hakkı devletten gelecek yardımlara bakıyor. Yani patron yine maddiyatı, kârı düşündü; işçiler ise canını. Eğer devlet desteği gelmezse şu çok açık ki yıllık izinlerimizden yiyecekler. Koca Alman firması için işçinin canı da hakkı da bu kadar değerli işte.

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