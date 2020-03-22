Türkiye'de koronavirüsten 30 ölüm | Tüm gelişmeler (22 Mart)

BAKAN KOCA: BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twtitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. 1236 tanı konulduğunu ifade eden Koca, açıklamasında şunları aktardı:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Koca daha sonra yaptığı paylaşımda vaka sayısını 1236 olarak düzeltti.