Türkiye'de koronavirüsten 30 ölüm | Tüm gelişmeler (22 Mart)

Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi.

ÖZET

22 Mart 2020 11:36
Son Güncellenme: 22 Mart 2020 22:25
Sayfa, 5 dakikada bir yenilenir.
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22:11

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BAKAN KOCA: BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twtitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. 1236 tanı konulduğunu ifade eden Koca, açıklamasında şunları aktardı:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

Koca daha sonra yaptığı paylaşımda vaka sayısını 1236 olarak düzeltti.

21:32

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DENİZLİ’DE MENDERES TEKSTİL ÜRETİMİ DURDURDU

Menderes Tekstil de üretimi bir haftalık durdurdu. 5 bin işçinin çalıştığı Menderes Tekstil’de işçilere ücret verileceği ancak bu sürenin yıllık izinlerden düşüleceği belirtildi.

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

21:00

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ALKIŞLI DESTEK DÖRDÜNCÜ GÜNDE

Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, bir kez daha koronavirüsle mücadele eden sağlık emekçilere destek olmak için balkon ve pencerelerinden alkış eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık emekçilerine alkışlı destek dördüncü gününde devam etti

Sağlık emekçilerine alkışlı destek dördüncü gününde devam etti

20:52

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TTB’DEN SAĞLIK BAKANLIĞINA ACİL YANIT BEKLEYEN SORULAR

TTB, Sağlık Bakanlığına koronavirüs salgını hakkında acil yanıt bekleyen soruları sordu. Türkiye’de kaç hasta olduğu, bunların nerelerde bulunduğu, Türkiye’de kaç ilde, ne kadar sayıda test yapıldığı gibi soruların yanıtlanmasını talep eden TTB, Türkiye’deki durumun açık ve şeffaf biçimde paylaşılması talebinde bulundu.

TTB’den Sağlık Bakanlığına Kovid-19 soruları: Türkiye’deki durumu açıkça paylaşın

TTB’den Sağlık Bakanlığına Kovid-19 soruları: Türkiye’deki durumu açıkça paylaşın

20:28

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BAKAN MURAT KURUM: FAALİYETLERİ DURDURULAN TİCARİ ÜNİTELERDEN KİRA ALINMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine taşınmazlarında tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacağını duyurdu.

Bakan Murat Kurum: Faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak

Bakan Murat Kurum: Faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak

20:06

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DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNDAN DEFİN İŞLEMLERİ AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, defin işleminin riskli durumlarda ceset torbası ya da tabutla da yapılabileceğini açıkladı. Açıklamada salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması gerektiği belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurulundan defin işlemleri açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulundan defin işlemleri açıklaması

17:36

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UKRAYNA'DAN GELEN TIR ŞOFÖRLERİ VE GEMİ MÜRETTEBATI ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi. Ukrayna vatandaşları ise geri gönderilecek.

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı öğrenci yurduna yerleştirildi

17:15

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65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA UYGULAMALAR

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi. Yasak kapsamında olup evden çıkması gereken vatandaşlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Valilik, seyahat belgesi hazırlayacak ve bu belgeler kolluk kuvvetlerince kişilere iletilecek. Zorunlu, temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde "Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi" tarafından koordine edilecek.

65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının istisnaları belirlendi

65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının istisnaları belirlendi

16:55

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HUKUK ÖRGÜTLERİNDEN YARGI PAKETİ ÇAĞRISI: SİYASİ MAHPUSLAR DA DAHİL EDİLSİN!

İstanbul’da bulunan hukuk örgütleri, bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen 3’üncü Yargı Paketi’ne ilişkin Adalet Bakanlığına açık mektup gönderdi. Yargı paketindeki infaz indirimi düzenlemesinde siyasi tutukluların kapsam dışı bırakılmasının anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Hukuk Örgütleri, “Aslolan; bağımsız olmayan mahkemeler tarafından siyasi muhalifler, hak savunucusu avukatlar, insan hakları aktivistleri, gazeteciler hakkında siyasi yargılamaların devasa haksız sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Hukuk örgütlerinden Yargı Paketi çağrısı: Siyasi mahpuslar da dahil edilsin!

Hukuk örgütlerinden Yargı Paketi çağrısı: Siyasi mahpuslar da dahil edilsin!

16:19

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SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN'DAN ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Sağlık çalışanları, Marmaray, Başkentray ve İzban'dan ücretsiz yararlanacak

Sağlık çalışanları, Marmaray, Başkentray ve İzban'dan ücretsiz yararlanacak

16:04

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CNN'DE MUHABİR VE KAMERAMANLARIN BİNAYA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Twitter’dan konteynerlerin fotoğrafını paylaşarak “CNN Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı. ‘İçeri girmeyin, habere buradan gidip-gelin’ deniyor. Tuvaletin kullanılmasına bile izin verilmiyor. Önlemden anladığınız bu mu? #YeterDemirören” diye yaşananlara tepki gösterdi.

CNN'den koronavirüs 'önlemi': Muhabir ve kameramanların binaya girişi engellendi

CNN'den koronavirüs 'önlemi': Muhabir ve kameramanların binaya girişi engellendi

15:56

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ANADOLU ADALET SARAYI'NDA BİR PERSONELDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi katibi U.E.’ye Covid-19 tehşisi konulduğu ve virüsün U.E.’ye hemşire olan eşinden bulaştığı öğrenildi. Katipte koronavirüs tespit edilmesinin ardından 6. Ağır Ceza Mahkemesi ile aynı bölümde faaliyet gösteren 5, 7 ve 8. ağır ceza mahkemelerinin başkan, üye ve tüm personellerinin Adalet Komisyonu Başkanlığı’nca idari izinli sayılmalarına karar verildiği bilgisi edinildi. Ayrıca mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin de kapatıldığı öğrenildi.

Anadolu Adalet Sarayı'nda bir personelde koronavirüs çıktı, bazı mahkemeler kapatıldı

Anadolu Adalet Sarayı'nda bir personelde koronavirüs çıktı, bazı mahkemeler kapatıldı

15:45

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CMS'DE ÜRETİM DURDURULDU

CMS Jant'ta bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddiaları üzerine fabrikada üretim durduruldu. İddiaları sorduğumuz Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal "İşçide grip çıktı" dedi.

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

15:38

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MOBİL OPERATÖRLER AVM'LERDEKİ MAĞAZALARINI KAPATTI

Turkcell ve Türk Telekom'un ardından Vodafone Türkiye de koronavirüs önlemleri dahilinde AVM'lerdeki mağazalarını kapattığını açıkladı.

Mobil operatörler AVM'lerdeki mağazalarını kapattı

Mobil operatörler AVM'lerdeki mağazalarını kapattı

15:23

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SAHTE İLAÇ REKLAMI YAPAN ÜNLÜLERE SORUŞTURMA AÇILDI

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'ün de aralarında olduğu ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarında koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığının onayı olmadığı bir ilacın reklamı yapmıştı. İleri Haber’de yer alan bilgiye göre, sahte ilaç reklamı yapan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma açıldı iddiası

Sahte ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma açıldı iddiası

14:48

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ANKARA'DA KAĞIT TOPLAYICILIĞI YASAKLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığını yasakladığını duyurdu. Atık kağıt toplayıcılarının ihtiyaçları ise Belediyenin Barınma Evi'nden karşılanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi’nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır” denildi.

Ankara’da koronavirüs nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı

Ankara’da koronavirüs nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı

14:28

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BİLİM KURULU ÜYESİ CEYHAN: ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA EN KRİTİK DÖNEM

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: - Önümüzdeki bir hafta çok kritik. Herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil.

  • İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabii.
  • Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı vermek zorunda kalabiliriz.

Türkiye'de koronavirüsten 30 ölüm | Tüm gelişmeler (22 Mart)

Türkiye'de koronavirüsten 30 ölüm | Tüm gelişmeler (22 Mart)

 

14:26

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EMEP: İŞÇİLER HÂLÂÇALIŞTIRILIYOR

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü #EvdeKal çağrılarının gerçekçi olmadığını belirterek, Kocaeli'de bulunan fabrikaların durumuna dair bilgiler verdi.  "Çalışması zorunlu olan işyerleri dışındaki tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli ve işçiler ücretli izne çıkarılmalı" açıklamasında bulundu. 

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü: #EvdeKal diyenler işçileri hâlâ çalıştırıyor

Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü: #EvdeKal diyenler işçileri hâlâ çalıştırıyor

13:38

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İSTANBUL VALİSİNDEN PARK VE SAHİL UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.  65 yaş üzerindeki vatandaşları ile  kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmalarının yasaklandığını hatırlatan Çetinkaya,  "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin.

12:27

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İSTANBUL'DA SAHİLLERE AKIN BUGÜN DE SÜRÜYOR

Fotoğraf: DHA

Koronavirüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın etti. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu. (İstanbul/DHA)

12:08

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SEÇMECE ALIŞVERİŞ SÜRÜYOR

Pazarlara getirilen seçmece yasağına rağmen, pazarcılar vatandaşın seçerek alışveriş yapmasına izin veriyor. Pazar esnafı “Burası pazar, seçmeden olmaz. Yapma desem vatandaş döner gider” diyor.

Koronavirüse karşı alınan yasağa rağmen pazarda "seçmece" alışveriş sürüyor

Koronavirüse karşı alınan yasağa rağmen pazarda "seçmece" alışveriş sürüyor

10:47

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YURTLARDA KARANTİNA SÜRÜYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175’i, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen 175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi

Yurt dışından Türkiye’ye getirilen 175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi

08:39

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MASA SANDALE YASAĞI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan işyerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı gece 24:00 itibariyle yürürlüğe girdi. Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane karara uyarak iş yerlindeki sandalyeleri kaldırdı.

Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı

Lokanta ve restoranlarda masa sandalye yasağı başladı

 

07:51

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İCRA VE İFLAS TAKİPLERİ 30 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

 

06:57

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TESTLER YAYGIN DEĞİL, MANİSA'DA ALMANYADA GELEN ATEŞLİ HASTAYA TEST YAPILMADI

Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.

Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

 

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısının 21'e, vaka sayısı ise 947'ye yükseldiğini açıkladı.

Ayrıca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. 

Vatandaşların toplu halde durmaması için de bir dizi yasak açıklandı. Park ve mesire alanlarında piknik ve mangal yasaklandı, toplu halde yapılan asker uğurlamaları yasaklandı, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu.

Sağlık Bakanlığı, 15 dakikada sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı.

Koronavirüsten 21. ölüm, 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırı (21 Mart)

Koronavirüsten 21. ölüm, 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırı (21 Mart)

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