Kayyumdan eşe dosta memurluk kıyağı: Trabzon’dan geldi, Lice’de kadroyu kaptı

Lice Belediyesine 2017 yılında kayyum olarak atanan Sinan Başak'ın, mesaisinin 2’nci gününde Fatih Salihoğlu adlı şahsı usulsüz olarak işe aldığı ortaya çıktı. Salihoğlu ise daha sonra kariyer basamaklarını tek tek tırmanarak önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde özel kalem müdürü olarak görev aldı, memur kadrosuna girdikten sonra da AKP’li Kağıthane Belediyesine tayin oldu.

Sayıştay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde (DBB) kayyum Cumali Atilla'nın dönemine dair yaptığı denetimde, belediyenin özel kalem müdürlüğü görevine yapılan bir atamanın, amacına aykırı şekilde, memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi olarak kullanıldığını tespit etti. Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre Sayıştay, usulsüz atama için "Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaların incelenmesi sonucunda, yapılan bir atamanın mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak, memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi olarak uygulandığı tespit edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ "MEMURLUĞA GEÇİŞ" İÇİN KULLANILMIŞ

Sayıştay raporunda, özel kalem müdürlüğü kadrosunun istisnai bir kadro olduğu, bu kadroya dışardan da atama yapılabileceği ancak bunun için İçişleri Bakanlığının izninin gerektiği ve bu yetkinin sınırsız olmadığı vurgusu yapıldı. Raporda ayrıca, "İstisnai memurluk kadrolarının sınavsız devlet memurluğu teminine yönelik uygulamaya dönüştürülmesi, bu memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismarı anlamına da geldiği belirtilmiştir. Bu durumun Anayasanın kişilerin kanun önünde eşitlik ve kamu hizmetine girmede eşitlik ilkelerini ihlal edici nitelikte olduğunun altı çizilmiştir" denildi.

TRABZON’DAN LİCE’YE, LİCE’DEN KAĞITHANE’YE UZANAN KARİYER ÖYKÜSÜ!

Yapılan usulsüzlük, Sayıştay raporunda ayrıntılarıyla ortaya konuldu. Rapora göre, Fatih Salihoğlu'nun işe alınabilmesi için önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde (DBB) özel kalem müdürü olarak görev yapan M.A, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrosuna atandı. Böylelikle DBB özel kalem müdürlüğü görevi boşaltılmış oldu ve Salihoğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde bu göreve açıktan atandı. Salihoğlu, özel kalem müdürlüğü kadrosunda 7 gün kaldıktan sonra bu kez Lice Belediyesine Zabıta Müdürü olarak atandı. Salihoğlu'nun Zabıta Müdürü olmasıyla DBB özel kalem müdürlüğü görevi tekrar boşaldı ve M.A, 1 Ağustos 2018 tarihinde eski görevine geri döndü.

Fatih Salihoğlu'nun kariyer macerası bu kadarla da sınırlı kalmadı. Salihoğlu, 22 Aralık 2018 tarihinde tayinini isteyerek AKP yönetimindeki İstanbul Kağıthane Belediyesine geçti ve kamu personeli olarak görevine burada devam etti.

SAYIŞTAY: ATAMA YETKİSİ SINIRSIZ BİR YETKİ DEĞİLDİR

Sayıştay raporunun sonuç bölümünde, olayla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: Kurumun cevabında, söz konusu atamada yasal sürecin izlenmiş olduğu belirtilmiş ise de ilgili kişinin özel kalem müdürlüğünde sadece 7 gün kalarak başka kuruma geçmesi, bu atamada kurumun personel ihtiyacının karşılanmasının ve bir seçim dönemi boyunca çalışmasının zaten amaçlanmadığını, kurumun bir aşama olarak kullanıldığını göstermektedir. İçişleri Bakanlığının söz konusu genelgesinde de belirtildiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi sınırsız bir yetki olmayıp bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanılmasına hukuken imkân bulunmamaktadır. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği hususu takip eden denetimlerde izlenecektir.

SALİHOĞLU'NUN KAYYUM BAŞKANIN KAYINBİRADERİ OLDUĞU İDDİASI

Kısa yoldan memur kadrosunu kapan Fatih Salihoğlu'nun Lice Belediyesine kayyum olarak atanan Sinan Başak'ın kayınbiraderi olduğu da iddia edildi. Başak ile Salihoğlu'nun kendileri gibi aslen Trabzonlu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile akraba oldukları da iddialar arasında. Salihoğlu'nun İçişleri Bakanı Soylu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu Cumali Atilla yan yana bulunduğu pek çok fotoğrafı mevcut.

EMİNE ALTUNTAŞ DA TRABZON’DAN GELİP DİSKİ’DEN KADRO ALMIŞTI

AKP Trabzon Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Altuntaş da 2017 yılının başında DBB’ye bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde özel kalem müdürlüğü görevine açıktan atanmıştı. İki ay DİSKİ’de kalarak memur kadrosu alan Altuntaş da tıpkı Salihoğlu gibi kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyerek 2017 yılının mart ayında Trabzon’a tayin olmuş, Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığı görevine yerleşmişti. (HABER MERKEZİ)

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