Kızılay 2015-2019 yılları arası 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış almış

Kızılay, 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış aldığını açıkladı.

Başkentgaz adlı şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 8 milyon dolara yakın bağış yaparak kendi ifadesiyle vergiden "kaçınmasının" ardından Sözcü gazetesinin Kızılay'ın mali verileri üzerinden sorduğu sorulara kurumdan yanıt geldi.

sozcu.com.tr'de yer alan "Kızılay 3 yılda 6.5 milyar lira dağıttı, paralar nereye gitti?" başlıklı haberde, Kızılay'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 6.9 milyar liralık yardım ve bağış topladığı, söz konusu paranın 6.5 milyar lirasının “hayır işleri ve gönüllü faaliyetler” adı altında dağıtıldığına dikkat çekilmişti.

5 YILDA 50 MİLYON 852 BİN LİRA ÖZEL BAĞIŞ

Kızılay'ın Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, kurumun 2015-2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış aldığı bilgisi yer aldı. Söz konusu paranın 30.2 milyon lirasının öğrenci yurdu yapımında, 7.9 milyon lirasının burs, 7.1 milyon lirasının okul yapımı, 2.7 milyon lirasının şehit aileleri için ev ve 2 milyon lirasının eğitim yardımında kullanıldığı ifade edildi.

Kızılay, kuruma son 5 yılda toplam 9 milyar 969 milyon lira bağış yapıldığını söyleyerek özel şartlı bağışların tüm bağışlar içerisindeki payının yüzde 0.5 olduğunu ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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