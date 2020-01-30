Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolarlık "bağış"

Elazığ depreminin ilk gününde vatandaşlara “Para yardımı yapın” çağrısıyla tepki çeken Kızılay’ın, yurtlarında çocuklara cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfına 7 milyon 925 bin dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. 7 milyon 925 bin dolar Ensar Vakfı’na atarılırken, 75 bin dolarlık bağış Kızılay’ın hesabında kaldı. Kızılay, Başkentgaz’ın ‘öğrenci yurdu yapılması koşuluyla’ Ensar’a kendileri üzerinden bağış yaptığını kabul ederken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan bağışı "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadeleri ile savunmaya çalıştı.

Ankara’nın doğalgaz ihalesini alan Başkentgaz, Elazığ Depremi’nin ilk gününde vatandaşlardan para yardımı istemesi nedeniyle tepki çeken Kızılay üzerinden yurtlarında çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na 7 milyon 925 dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı. Başkentgaz, paranın 7 milyon 925 bin dolarının Kızılay ile Ensar Vakfı arasındaki yurt protokolü çerçevesinde Ensar’a verilmesi şartıyla Kızılay’a bağışladı. Kızılay da bu parayı Ensar Vakfına bağışladı.

KIZILAY DOĞRULADI

Kızılay’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada kurumun kamu bütçesinden pay almadığı ve çalışmalarını tamamen bağışlarla finanse ettiği söylenerek şu ifadelere yer verildi: “Hayırsever vatandaşlar ve şirketler bazı bağışlarını kullanma şartı ile yapmaktadır. Kimi firmalar bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınmasını isterken, kimi firmalar su kuyuları açılmasını istemektedir. Söz konusu haberde adı geçen firmada Kızılay’a bağışta bulunmuş ve şart olarak da eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının bu isteğini yerine getirmiştir.”

Başkentgaz’ın bağış şartını içeren belge şöyle:

"Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 talihinde aktarılan 8.000.000 USD’lık bağış tutarının 75.000 USD’lık kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise Derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz."

Başkentgaz’dan Kızılay’a yapılan 8 milyon dolarlık transferin belgesi 27 Aralık 2017 tarihine ait.

2013 yılında Ankara’nın doğalgaz ihalesini alan Başkentgaz, Torunlar GYO’ya satılmıştı. Başkentgaz’ın bağışı doğrudan Ensar Vakfı yerine Kızılay aracılığıyla yapmasının, vergiden muaf tutulması amacıyla yapıldığı belirtildi. Kızılay’a yapılan nakdi bağışların tamamı gider gösterilerek vergiden düşülebiliyor. Başkentgaz, bu aktarımla yaklaşık 1,5 milyon dolarlık vergi ödemekten kaçmış oldu. Kamudan ihale alan Başkentga'zın, Ensar Vakfı'na para aktarımı yaptığını örtmek istediği de yapılan değerlendirmeler arasında.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK: VERGİ KAÇIRMAK BAŞKA, VERGİDEN KAÇINMAK BAŞKA

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışı "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadeleri ile savunmaya çalıştı.

Habertürk’te Veyis Ateş’in sorularını yanıtlayan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ensar'a yapılan bağışa ilişkin "Başkentgaz, Kızılay’ın daimi bağışçılarından biri. Bu protokolün daha önce başka örnekleri oldu. Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Devlet yasal olarak size bir imtiyaz vermiş, mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi vermek yerine bu yardımı yapan kuruluşlar üzerinden bu yatırımı yapabilirsiniz diyor devlet" ifadelerini kullandı.

Kınık, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Farkı şudur, devlet size yasal olarak bir imtiyaz tanıyor” sözleriyle söz konusu bağışı savundu.

Kızılay'dan maaş alıp almadığı sorulan Kınık, "Türkiye Kızılay Derneği'nde çalışanların tamamı gönüllülerdir, hiçbiri maaş almaz. Ben derneğin genel başkanıyım, bir de derneğin genel müdürü var. Yönetim kurulu üyeleri ve şube üyeleri dernekten maaş almazlar. Yönetim kurulu üyeleri 3 asgari ücret alıyorlar. Kızılay bir kamu kuruluşu değil, özel bir kuruluş. Kızılay'ın hamisi kurulduğunda padişah, şimdi de Cumhurbaşkanımızın himayesinde. Bizim şöyle bir yönetmeliğimiz var, Kızılay 10 bin personel çalıştırıyor. Bu çerçevedeki eşdeğer büyüklükteki 1800 kurum izlenir, orada verilen maaşlar toplanır, bir çan eğrisi yapılır, bunun ortalaması alınır, yüzde 80'lik bir kısmı maaş olarak verilir. Türkiye'nin binlerce hastanesinde personellerimiz kan hizmeti üretiyor" dedi.

KIZILAY’IN TOPLADIĞI BAĞIŞLAR SON 3 YILDA 32 KATINA ÇIKTI

Kızılay Derneği’nin kamuoyuna açık ve sitesinde yayımlanan mali belgelerini inceleyen Birgün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık dönemindeki 3 yılda Kızılay'ın diğer bağış ve yardımlarla elde ettiği gelir 32 katına çıkmış durumda. Bu gelirin ne kadarının “şartlı para aktarımı” olduğu ise bilinmiyor.

Kerem Kınık, 2016 yılında Kızılay’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Kınık başkan olmadan önceki 3 yılda (2013, 2014 ve 2015) Kızılay toplam 214 milyon 145 bin TL bağış topladı. Buna karşılık Kınık’ın başkan olduğu yıl olan 2016 ve sonrası 2017 ile 2018’i kapsayan 3 yılda toplanan bağış miktarı ise 6 milyar 899 milyon TL’ye yükseldi. Böylece Kınık döneminde toplanan bağışlar 3 yıllık dönemlerin kıyaslamasıyla 32 katına çıkmış oldu.

2013-2018 arasında Kızılay’ın bağış ve yardım gelirleri ve artış oranları şu şekilde:

Bağış ve yardım geliri değişim oranı

2013: 88 milyon 151 bin TL -

2014: 74 milyon 510 bin TL yüzde 15,4 azaldı

2015: 54 milyon 355 bin TL yüzde 27 azaldı

2016: 1 milyar 173 milyon TL yüzde 2058 arttı (Kınık Dönemi)

2017: 2 milyar 261 milyon TL yüzde 92,7 arttı (Kınık Dönemi)

2018: 3 milyar 465 milyon TL yüzde 53,2 arttı (Kınık Dönemi)

2019’daki mali belgeler ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

HDP: YANDAŞLARI BESLEYEN SİSTEM DERHAL SONLANDIRILMALIDIR

HDP de Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na 8 milyon dolar aktarmasıyla ilgili yaptığı açıklamada aktarımın nedenini sordu ve Başkentgaz yönetiminin yaptığı tüm bağışların açıklanması istendi.

Kızılay’a yapılmış gibi gösterilen 8 milyon dolarlık bir bağışın büyük kısmın, kamuoyunda çocuklara yönelik cinsel istismar davası ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na aktarıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Kızılay Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak olayı doğrulamıştır. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Ensar Vakfı 'hayırsever vakıf' olarak tanımlanmış, Başkentgaz’ın öğrenci yurdu yapılması koşuluyla Ensar Vakfı’na bağışta bulunduğu, Kızılay’ın da bu şartı, bağışçının isteği doğrultusunda yerine getirdiği belirtilmiştir. Kızılay, bu bağış biçiminin prosedüre uygun olduğunu ima etmiştir.”

Başkentgaz yönetiminin söz konusu yüksek miktardaki bağışı Kızılay üzerinden başka bir 'vakfa' şartlı aktarım sürecinin kamuoyuna açıklanması, sadece Ensar Vakfı’na değil benzer şekilde yapılan tüm 'bağışlar'ın kamuoyuna açıklanması gerektiği belirtilen açıklamada; “Doğalgazın temel tüketim düzeyinde ücretsiz bir hak olmasını önerdiğimiz tekliflere karşın, 'kaynak yok' diyenler söz konusu Ensar Vakfı ve benzerleri olunca milyon dolarlık 'bağış' yapabilmektedir. Doğalgaz faturalarını ödeyemediği için soğukta kalan milyonlarca yurttaşın hakkını gasbeden tekelci doğalgaz şirketlerinin karları acil bir şekilde denetim altına alınmalı ve haksız kazanç önlenmelidir. Türkiye’deki özelleştirme furyasının sonucunda kendisi de yandaş olan bir firmaya (Torunlar Holding) satılan Başkentgaz’ın 8 milyon doları neden Ensar Vakfı’na aktardığını bilmek halkımızın hakkıdır. Kızılay’ın amacına uygun faaliyetleri için; sınırlı, denetimli ve şeffaf bağış toplanması sağlanmalı ve bu şekilde yandaşları besleyen sistem derhal sonlandırılmalıdır. Toplumsal dayanışmayı zedeleyen bu ve benzeri girişimler yaptırıma tabi tutulmalıdır.

ENGİN ALTAY: KIZILAY VERGİ KAÇIRMANIN DİŞLİSİ OLMUŞTUR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Kızılay'ın 2015 yılında 54 milyon TL olan bağış ve gelirlerinin Kerem Kınık'ın göreve gelmesinin ardından 2018'de 3 milyar 465 milyon TL'ye kadar çıktığını söylerek Altay, “Maliye Bakanlığını uyarıyorum. Kerem Kınık dönemiyle birlikte ister vergiden kaçırma ister kaçınma deyin; Kızılay böyle pis bir mekanizmanın çarkın dişlisi olmuştur” dedi.

Bunun Kızılay'ın ilk vukuatı olmadığını belirten Altay, “Kızılay AKP'nin seçim eşantiyonlarını dağıtma densizliği ve edepsizliğini de göstermişti” dedi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın “vergi kaçırmak başka vergiden kaçınmak başka” sözlerini, özrü kabahatinden büyük olarak nitelendiren Altay, vakit kaybetmeden Kızılay başkanı ve yönetiminin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili haftaya Meclis'te bir araştırma önergesi sunacaklarını belirten Altay, 152 yıllık bir kurumun güven ve itibar kaybıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

KINIK'TAN SONRA BAĞIŞLAR MİLYARLARA ULAŞMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan veya yönetiminin Ensar Vakfı vb. vakıflara kendi kesesinden istediği gibi bağış yapabileceklerini ancak devletin parasının Kızılay üzerinden vergi kaçırmak için bu vakfa verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Altay, “Kızılay, Erdoğan ya da Kerem Kınık'ın değildir. Bu konuda farklı bulgular önümüze geldi. Mesela Kızılay'ın 2013'deki bağış ve yardım gelirleri 88 milyon TL, 2014'te 74 milyon TL, 2015'te 54 milyon TL. Kerem Kınık döneminden sonra Kızılay'ın bağış ve yardım gelirleri 1 milyar 173 TL'ye yükseliyor. 2017'de 2 milyar 260 milyon TL, 2018'de ise 3 milyar 465 milyon TL. Maliye Bakanlığını uyarıyorum. Bu yardımlar Kızılay için yapılıyor olsa alkışlarız ama bu tablo ortaya çıkardı ki; Kerem Kınık dönemiyle birlikte ister vergiden kaçırma ister kaçınma deyin; Kızılay böyle pis bir mekanizmanın çarkın dişlisi olmuştur” dedi.

"ERDOĞAN PAŞA PAŞA HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri nereye gitti sorusuna “Bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” yanıtına da değindi. Altay, Erdoğan'a “Hem Kılıçdaroğlu hem TBMM'ye paşa paşa hesap vereceksin” dedi.

Acun Ilıcalı'nın Elazığ depremi için düzenlediği yardım kampanyasıyla 27 Ocak'ta 73 milyon TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağış yaptığını aktaran Altay, ancak AFAD'ın 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada 27 milyon TL'si SMS sisteminde olmak üzere 71 milyon bağışın olduğunu söyledi. Altay, “AFAD 71 milyon diyor, Acun Ilıcalı 73 milyon girdim diyor. Bu para nerede?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

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