Ensar Vakfının "bağış" savunması hazır: "FETÖ" ile mücadele

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptığı Ensar Vakfından ilk açıklama geldi. İki yıl önce gerçekleştirilen bağışın Elazığ depremi sonrasında maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını savunan Ensar, parayla ABD’de "FETÖ"ye karşı yurt binası yaptıklarını söyledi.

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfına yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağış için Ensar Vakfından açıklama geldi. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in yaptığı yazılı açıklamada Ensar'ın, TÜRGEV ile birlikte 2014 yılında ABD’de "Turken Foundation" adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük ettiği belirtilerek, “Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören vakfımız; hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır” denildi. Kader, şöyle devam etti: “Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi TÜRKEN Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir."

"BAĞIŞÇIYA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ"

Kader açıklamasında bağışçı Başkengaz'a da teşekkür etti: "Kaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin Türken Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem vakfımız, hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır. Vakfımızın teşekkürü borç bildiği bağışçı şirket; birçok vakfa derneğe, şehit ailelerine ve binlerce öğrenciye burs vermek suretiyle yardım eden hayırseverliğiyle tanınmış bir şirkettir. Şirket, TÜRKEN Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfına yapacağı bağışını Kızılay’a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir." (HABER MERKEZİ)

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolarlık "bağış"

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