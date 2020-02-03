Kızılay binası önündeki protestoya polis müdahalesi: 19 kişi gözaltına alındı

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfına bağış yapmasına tepki göstermek için Kızılay Genel Müdürlüğü binası önünde toplanan emekçilere polis saldırdı. Sendika ve meslek odalarının yapmak istediği eylemde polis, 19 kişiyi gözaltına aldı.

KESK, TMMOB, ATO ve ASMMMO Ankara örgütlerinin çağrısıyla Kızılay Genel Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapılmak istendi. Halktan toplanan vergilerin yandaş vakıflara aktarılmasına tepki göstermek için yapılmak istenen eylem daha başlamadan polis kalkanlarla müdahalede bulundu. Sendika ve meslek odalarının üye ve yöneticisi olan 19 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Evrensel

“Tecavüzcü Ensar kapatılsın” sloganlarının atıldığı eylemde, kimileri yanlarında getirdiği doğalgaz faturalarıyla tepki gösterdi. Kızılay Genel Müdürlük binasının önündeki eylemin engellenmesinin ardından az ileride bulunan vergi dairesi önünde yapılmak istenen basın açıklaması da polis engellemesi ile karşılaştı. (Ankara/EVRENSEL)

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