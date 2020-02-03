Gülistan Doku'ya ait olduğu belirtilen MOBESE görüntüleri ortaya çıktı

Dersim'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre, eski erkek arkadaşı olan Rusya vatandaşı Zaynal Abarakov ile Abarakov'un çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar, görüntülerde yer aldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Dersim'e gelerek, ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki görüntülerinin ardından Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Valilik binasının karşısında bulunan mobese kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı. Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra kamera açısından çıkıyor.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPTIĞI BELİRLENDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun, 11.26 ile 11.30 saatleri arasında kiminle konuştuğunun tespit edilmesi için GSM operatörlerine yazı gönderildi. Operatörlerden, Doku'nun hattıyla söz konusu saatlerde herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığı bilgisi geldi. Başsavcılık, bunun üzerine Doku'nun arkadaşı Zaynal Abarakov'un ifadesine başvurdu. Abarakov başsavcılığa verdiği ifadesinde, belirtilen saatte Gülistan Doku ile internet üzerinden görüşme yaptığına değindi. Abarakov ifadesinde şunları kaydetti:

"Gülistan, çalıştığım kafeteryaya geldi bir süre görüştükten sonra benden ayrılarak, kaldığı yurda gideceğini söyledi. Yurdun bulunduğu bölge Atatürk Mahallesi'nde ancak Gülistan tam ters taraftaki minibüs durağında beklemeye başlayınca ben de kendisini internet üzerinden aradım. Neden yurda gitmediğini ve ters yönde beklediğini sordum. Gülistan, Munzur Üniversitesi'ne gidip, hocasıyla görüşüp, geri geleceğini söyledi. Ben de bu durum karşısında telefonu kapattım. Gülistan, minibüse binip, üniversite yönüne gitti."

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 29'UNCU GÜN

Öte yandan Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 29'uncu günde de sürdürüldü. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama-kurtarma polisleri ve jandarma arama-kurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar Doku'nun izine rastlanılmadığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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