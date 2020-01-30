30 Ocak 2020 16:35

Dersim'de hâlâ bulunamayan Gülistan'ın ailesi: Eğer intiharsa nedenleri araştırılmalı

Dersim'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasını isteyen Doku ailesi açıklama yaptı.

Gülistan Doku'nun bir fotoğrafı.

Kendisinden günlerce haber alınamayan Gülistan Doku. | Kaynak: MA

  • ANASAYFA
  • BÖLGE
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    Dersim'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Doku ailesi ve Dersim Barosu basın açıklaması yaptı. Baroda yapılan açıklamaya Baro Başkanı Kenan Çetin, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. 

    "İNTİHAR ETMİŞSE NEDENLERİ ARAŞTIRILMALI"

    Açıklamada konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, teknik olarak çalışmaların devam ettiğini, ancak adli boyutta eksikliklerin olduğunu belirterek, başsavcıyla görüştüklerini, fakat Zainal Abarakov'un ifadelerinden tatmin olmadıklarını aktardı. Abla Doku, "Başsavcılık Zainal 'ın ailesinin ifadelerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğini dair söz verdi. Aile olarak bu söze güvenmek istiyoruz. Bir mevzuda okula geç kaldığı için 5 lira alma meselesi var. Bunun yanlış olduğunu söylenerek 2 kere dilekçe sunuluyor. Sudan bu not çıkıyor. Bu hoca da benim kardeşimin o kadar psikolojisini bozmuş ki, notu cebinde taşıyor. Gülistan intihar etmiştir dediklerinde ben inanmıyordum. Zainal, ailesi ve okulda öğretmeniyle yaşadığı sorun, Gülistan'ın psikolojisinin bozulduğunun göstergesidir. Eğer Gülistan o suya atlamışsa intihar nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Gülistan suya atlamamıştır. Gülistan'ı suya bunlar atmıştır" dedi. 

    "BU ÇOCUK HANGİ ÇETEYE BAŞVURDU?" 

    Zainal Abarakov’un verdiği ifadelerin eksik olduğunu söyleyen Gülistan'ın ablasının eşi Osman Doku ise Zainal'ın Gülistan ile yaptığı görüşmelerde verdiği ifadelerin yanlış olduğunu vurguladı. Zainal'ın kısa dediği görüşmelerin 9 ve 3 dakika sürdüğünü belirten Doku, "Çocuğun babasıyla telefonda görüşüyorlar. Çocuğu aradıklarında telefona çıkan kişi Zainal’ı teyit ederiz, ancak bize 5 bin TL vereceksiniz diyor. Bu haberi yapan kişiyle görüştük. Gazeteci arkadaş tehdit edilmiş. Şimdi soruyoruz; bu çocuk hangi çeteye sığındı, hangi çetenin elinin altında? Bu aile hangi çeteye başvurdu? Telefonu açan kişi mafya şeklinde konuşuyor" diye konuştu. 

    "PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

    Gülistan'ın kaybolduğunu bir gün sonra öğrendiklerini dile getiren Anne Bedriye Doku da "Yurt parasını geciktirdiğimizde her gün arayıp ödenmesi için baskı uyguluyorlardı. Ancak Gülistan kaybolduğunda bir gün sonra bize haber veriliyor. Neden bu hassasiyeti bunun için de göstermediler. Üniversite hocası çocuklarımızdan para istiyor. Çocuklarımız kaybolunca sesleri çıkmıyor. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Peşini bırakmayacağız" dedi. 

    BARO BAŞKANI: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

    Dersim Baro Başkanı Kenan Çetin, başsavcıyla görüşmelerin yapıldığını ve bölge barolarıyla birlikte sürecin takipçisi olduklarını belirti. (Dersim/MA)

     

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