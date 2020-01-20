20 Ocak 2020 13:58

Gülistan Doku’nun ablası: Soruşturmaya dair kafamızda pek çok soru var

Dersim'de günlerdir kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, arama çalışmaları ve soruşturmanın gidişatında ailenin kafasına takılan soruları anlattı.

Gülistan Doku için eylem yapan Munzur Üniversitesi öğrencileri.

Fotoğraf: Evrensel

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    Orhan KURUL
    Dersim

    Dersim'de 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Dersim'e gelerek 6 Ocak'ta kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis, Doku'nun arkadaşlarıyla görüştü ve cep telefonu sinyallerini izledi. Bazı kişiler, Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüklerini ifade etti. Bunun üzerine ekipler, baraj gölünde ve karada arama çalışması başlattı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ile 2 haftadan fazladır süren arama çalışmalarını, soruşturmanın nasıl ilerlediğini konuştuk.

    Abla Doku, her gün sabahtan arama çalışmalarının yapıldığı yere gidip arama faaliyetlerini izliyor. Bir yandan da soruşturmayı takip ediyor. “Sağsa da ölüyse de bulunsun. Gülistan’ın bedenine kavuşmak istiyoruz artık” diyor abla Doku.

    Soruşturmanın baş şüphelisi Zeynal Abakarov’dan hâlâ haber yok. Geçtiğimiz günlerde Abakarov’un üvey babası, Alanya’da olduklarını söyledi ancak abla Doku Zeynal Abakarov’un yurt dışına gittiğini düşünüyor. Buna dair açıklamaların da aileyi tatmin etmediğini belirtiyor.

    Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku.

    Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku | Fotoğraf: Serhat Ozan Yıldırım

    KAFAYA OTURMAYAN SORULAR…

    Arama çalışmalarından bir sonuç alınamasa da su içerisinde yapılan arama çalışmalarının iyi ilerlediğini özellikle vurguluyor Doku. Ancak ailenin kafasında oturmayan bazı sorular var. Bunları soruyor Aygül Doku: “Zeynal Abakarov’un kız kardeşinin ifadesi neden alınmadı?

    Zeynal, en son Gülistan’la görüştükten sonra Gülistan Zeynal’ın çalıştığı kafenin karşısında geçip minibüs bekliyor. Orada 4 dakikaya yakın telefon görüşmesi yapılıyor. Ancak Zeynal bu telefon görüşmesi için ‘Neden yurda gitmiyorsun ters yöne gidiyorsun dedim diyor.’ Ancak bu telefon görüşmesi 4 dakika. Ne konuşuldu o konuşmada? Bu durumu biz de yeni öğrendik. Savcıyla da paylaşacağız, yeni izledik görüntüleri.

    Gülistan en son Zeynal Abakarov’un evine gidiyor. İki saate yakın orada kalıyor. Ancak yine ailenin de ifadesinde geldi çay içti, kahve içti deniyor. 2 buçuk saatte başka bir şey konuşulmadı mı?

    Ayrıca ilk ihbardan itibaren baş şüpheli olan Zeynal’in cep telefonu ve diğer teknolojik araçlarına halen el konulmaması ve Zeynal’in olayın daha ilk günü yurtdışına çıktığına dair iddiaların ailenin ve kamuoyunun kafasındaki şüpheleri daha da derinleştirdiğini vurgulayıp şüphelerin giderilmesi gerektiğini tekrarlıyor Doku.

    İNTİHAR ETTİYSE ONU İNTİHARA İTEN BASKI NEDİR?

    Abla Doku, “Gülistan intihar edecek biri değil” düşüncesinde kararlı ancak ekliyor: “İntihar ettiyse, onu intihara sürükleyen sebeplerin araştırılması gerekiyor. Onu intihara iten baskı nedir?” diyor. C.A. isimli bir öğretim görevlisinin derse geç kalan öğrencilerden 5 TL topladığı yönündeki iddiaların yeterince araştırılmadığı kanısında abla Doku. Arama çalışmalarında sudan çıkan bir notta yine bu dilekçeye benzer bir dilekçenin hazırlandığı ve orada “kale alınmamaktayız” ibaresinin de geçtiğini belirterek “Bu iddianın üzerine gidilmeli”  diyor abla Doku.

    Arama çalışmalarında sudan çıkan ve Gülistan'a ait olduğu düşünülen bir not.

    Arama çalışmalarında sudan çıkan ve Gülistan'a ait olduğu düşünülen bir not. | Kaynak: Soruşturma dosyası

    “SORUŞTURMA KAPSAMLI OLSUN”

    İfadeler arasındaki çelişkilerin giderilmesi, Gülistan’ın Zeynal’in ailesinin evine gittiği gece yaşananlar ve konuşulanlara dair geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirten Aygül Doku, “Gülistan’ın kaybının, sadece ihtimallerden biri olan intihar üzerinde odaklı şekilde basında yer alması kendi bizi üzüyor. Biz soruşturmanın kapsamlı olmasını, başka ihtimallerin de düşünülmesini istiyoruz” diyor.

    “DUYARLILIK AZALMASIN”

    Aygül Doku son olarak ailenin isteğinin soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi için Zeynal Abakarov’un nerede olduğunun, yurt dışına kaçıp kaçmadığının açıklanmasını, kız kardeşinin ifadesinin alınmasını, çelişkilerin giderilmesi için soruşturmanın detaylandırılmasını istediklerini belirtip kamuoyuna şu çağrıyı yapıyor: “Bütün Türkiye kamuoyu Cumhurbaşkanı dâhil Gülistan’ın davasına sahip çıksın, aileyi yalnız bırakmasın duyarlılık azalmasın çünkü bizim bu duyarlılığa kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var.”

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