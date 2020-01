Gülistan Doku’nun ablası: Soruşturmaya dair kafamızda pek çok soru var

Binlerce ton dondurulmuş et depolarda; ithalat devam ediyor, devlet zararda

Et ve Süt Kurumu depolarındaki dondurulmuş karkas et bir önceki yıla göre yüzde 451 oranında artarak 17 milyon 607 bin 920 kilograma ulaştı. Et ithalatı sürerken kurum 491 milyon lira zarar etti.